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Sayısal Loto sonuçları belli oldu! 23 Aralık Sayısal Loto çekilişi MPİ

GÜNCEL HABERLERİ | 23.12.2017 23:57 | Son Güncelleme 2 saat önce

Sayısal Loto sonuçları için binlerce vatandaşın bekleyişi sona erdi. Sayısal Loto çekilişi sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. Sayısal Loto'da bu hafta 6 bilen 1 kişi büyük ikramiye olan 1 milyon 627 bin lira ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi tarafından Sayısal Loto 1102. hafta çekilişi bu akşam (23 Aralık) yapıldı. Sayısal Loto'da bu hafta ikramiye 04 - 07 - 10 - 17 - 20 - 45 numaralarına vurdu. Sayısal Loto'da büyük ikramiye olan 1 milyon 627 bin 438 lira 70 kuruş bu hafta Kırklareli'nden şansını deneyen 1 kişiye çıktı. Çekilişte toplam 4 milyon 282 bin 717 lira 10 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan kamuya KDV olarak 1 milyon 703 bin 284 lira 47 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 951 bin 714 lira 90 kuruş aktarılacak.

SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUCU

Sayısal Loto'da bu akşam yapılan 1102. hafta çekilişinde 6 bilen 1 talihli 1 milyon 627 bin 438 lira 70'şer kuruş ikramiye kazandı. Çekilişte 5 bilen 147 kişi 4 bin 662 lira 35'er kuruş, 4 bilen 7 bin 601 kişi 68 lira 35'er kuruş ve 3 bilen 133 bin 676 kişi de 10 lira 85'şer kuruş ikramiye kazandı.

6 bilen kişi sayısı : 1 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 1.627.438,70 TL
5 bilen kişi sayısı : 147 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 4.662,35 TL
4 bilen kişi sayısı : 7.601 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 68,35 TL
3 bilen kişi sayısı : 133.676 Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 10,85 TL

SAYISAL LOTO NE ZAMAN?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından her hafta Cumartesi günleri çekilişi yapılan Sayısal Loto'da 1102. hafta heyecanı bu akşam yaşanacak. Çekiliş sonuçlarını merakla bekleyen vatandaşlar, Sayısal Loto çekilişinin saat kaçta yapılacağını araştırmaya başladı.Sayısal Loto çekilişi, düzenli olarak Cumartesi akşamları saat 21:15'te başlamaktadır. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat binası çekiliş salonunda, MPİ çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan Sayısal Loto çekilişleri, en geç 21:45'te sona ermektedir ve sonuçlar açıklanmaktaadır.

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