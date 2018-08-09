Sayısal Loto sonuçları yeni rekoru getirdi! 8 Ağustos Milli Piyango Sayısal Loto sonucu

Sayısal Loto sonuçları, 8 Ağustos Çarşamba akşamı yapılan çekiliş ile belli oldu. Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada iki kez yapılan Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye artmaya devam etti. Devir sınırı kaldırılan Sayısal Loto çekilişinde altı bilen yine çıkmadı. 9. kez devir Sayısal Loto'da gelecek haftaya devir eden ikramiye miktarı ise 14 milyon 662 bin lira. 11 Ağustos Cumartesi günü yapılacak Sayısal Loto çekilişinde ikramiyenin 16 milyon lirayı aşması bekleniyor. İşte 1138. Sayısal Loto çekilişi sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve dağıtılan ikramiye tutarları...

8 AĞUSTOS SAYISAL LOTO SONUÇLARI

1138. Sayısal Loto çekilişi kazandıran numaraları: 6 - 12 - 18 - 42 - 43 - 46

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 14 milyon 662 bin 408 lira 98 kuruş haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişinde 5 bilen 126 kişi 5 bin 462 lira 70'er kuruş, 4 bilen 6 bin 515 kişi 79 lira 75'er kuruş, 3 bilen 124 bin 121 kişi 11 lira 75'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte toplam 2 milyon 666 bin 293 lira 20 kuruş ikramiye dağıtıldı.