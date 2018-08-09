Sayısal Loto sonuçları yeni rekoru getirdi! 8 Ağustos Milli Piyango Sayısal Loto sonucu

Sayısal Loto sonuçları, 8 Ağustos Çarşamba akşamı yapılan çekiliş ile belli oldu. Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada iki kez yapılan Sayısal Loto çekilişinde büyük ikramiye artmaya devam etti. Devir sınırı kaldırılan Sayısal Loto çekilişinde altı bilen yine çıkmadı. 9. kez devir Sayısal Loto'da gelecek haftaya devir eden ikramiye miktarı ise 14 milyon 662 bin lira. 11 Ağustos Cumartesi günü yapılacak Sayısal Loto çekilişinde ikramiyenin 16 milyon lirayı aşması bekleniyor. İşte 1138. Sayısal Loto çekilişi sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve dağıtılan ikramiye tutarları...
Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 14 milyon 662 bin 408 lira 98 kuruş haftaya devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişinde 5 bilen 126 kişi 5 bin 462 lira 70'er kuruş, 4 bilen 6 bin 515 kişi 79 lira 75'er kuruş, 3 bilen 124 bin 121 kişi 11 lira 75'er kuruş ikramiye alacak.
Çekilişte toplam 2 milyon 666 bin 293 lira 20 kuruş ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 1 milyon 707 bin 409 lira 30 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 955 bin 660 lira 82 kuruş kamuya aktarılacak.
Milli Piyango idaresince düzenlenen Sayısal Loto oyununun 1137'inci hafta çekilişte kazandıran numaralar 13,21,24,30,45 ve 46 olarak belirlendi.
Sayısal Loto çekilişinde altı bilen yine olmayınca 13 milyon 28 bin 228 lira 50 kuruş ikramiye haftaya devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1137'ıncı hafta çekilişinde 5 bilen 151 kişi 6 bin 372 lira 35'er kuruş, 4 bilen 9 bin 674 kişi 74 lira 85'er kuruş, 3 bilen 184 bin 798 kişi 11 lira 5'er kuruş ikramiye alacak.
SAYISAL LOTO'DA YENİ DÖNEM BAŞLADI!
Milli Piyango İdaresi, Sayısal Loto'da yeni bir dönemin başlattı. Sayısal Loto, artık haftada iki kez çekiliyor. Aynı zamanda Sayısal Loto'da devir kuralı da kalktı. Sayısal Loto'da devir sayısı 3 hafta ile sınırlı idi. 18 Temmuz itibariyle Sayısal Loto çekilişi, çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada iki kere düzenleniyor.
Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılacak Sayısal Loto (6/49) çekilişlerinde büyük ikramiyeyi kazanan numaraların bilinememesi halinde büyük ikramiye diğer çekilişe devredecek, uygulama büyük ikramiyeyi kazanan numaralar bilinene kadar devam edecektir.
Dört hafta boyunca 6 numarayı doğru tahmin edenin çıkmaması durumunda büyük ikramiye tutarının bir alt gruba (5 bilenlere) dağıtılması uygulamasına son verilmiştir. Sayısal Loto (6/49) çekilişinde 6 numarayı doğru tahmin eden olmadığı sürece büyük ikramiye sonraki çekilişlere devretmeye devam edecektir.
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