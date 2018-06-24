Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Sandıklar ne zaman açılacak?

24 Haziran seçim sonuçları ne zaman açıklanacak oldukça merak ediliyor. Türkiye, bugün "Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi" için sandık başına gitti. Yeni bir sistemin başlayacağı ve bu sistemde ilklerin yaşanacağı bu oy verme işlemleri sonrasında seçim sonuçları heyecanla bekleniyor. Türkiye'de toplam 180 bin 65 sandıkta 56 milyon 322 bin 632 kayıtlı vatandaşın oy verme işlemi sona ermesi sonrasında sandıkların açılması ile oy sayımları başlayacak. Peki sandıklar ne zaman açılacak? Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

SANDIKLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

YSK yani Yüksek Seçim Kurulunun seçim takvimine göre bugün oy kullanma saatleri saat 8.00 ile 17.00 olarak belirtildi. 17.00'da oy verme işlemi sona ermesini takiben sandıkların kapanması ile oyların sayım aşamasına geçilecek.

SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sandıkların kapanması ve oy sayma sürecine başlanmasından sonra vatandaşların gözü kulağı seçim sonuçları açıklamasında olacak. Seçim sonuçları ile ilgili yayın yasağı saat 21.00'de bitecek. Ancak geçtiğimiz seçimlerde olduğu gibi yayın yasağının daha önce kalkması ve sonuçların 18.00 - 20.00 arasında yayımlanmasına başlanılması bekleniyor.. Oy oranlarının açıklanmasına dair yayın yasağı kalktığında canlı seçim sonuçlarını Mynet'in seçim sayfasından takip edilirsiniz. Seçim sonuçları sayfasında gerek Cumhurbaşkanlığı gerekse de milletvekili seçimleri ile ilgili il il, ilçe ilçe oy oranlarını görebileceksiniz.