Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? Sandıklar ne zaman açılacak?

24 Haziran seçim sonuçları ne zaman açıklanacak oldukça merak ediliyor. Türkiye, bugün "Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi" için sandık başına gitti. Yeni bir sistemin başlayacağı ve bu sistemde ilklerin yaşanacağı bu oy verme işlemleri sonrasında seçim sonuçları heyecanla bekleniyor. Türkiye'de toplam 180 bin 65 sandıkta 56 milyon 322 bin 632 kayıtlı vatandaşın oy verme işlemi sona ermesi sonrasında sandıkların açılması ile oy sayımları başlayacak. Peki sandıklar ne zaman açılacak? Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?
SANDIKLAR NE ZAMAN KAPANACAK?
YSK yani Yüksek Seçim Kurulunun seçim takvimine göre bugün oy kullanma saatleri saat 8.00 ile 17.00 olarak belirtildi. 17.00'da oy verme işlemi sona ermesini takiben sandıkların kapanması ile oyların sayım aşamasına geçilecek.
Sandıkların kapanması ve oy sayma sürecine başlanmasından sonra vatandaşların gözü kulağı seçim sonuçları açıklamasında olacak. Seçim sonuçları ile ilgili yayın yasağı saat 21.00'de bitecek. Ancak geçtiğimiz seçimlerde olduğu gibi yayın yasağının daha önce kalkması ve sonuçların 18.00 - 20.00 arasında yayımlanmasına başlanılması bekleniyor.. Oy oranlarının açıklanmasına dair yayın yasağı kalktığında canlı seçim sonuçlarını Mynet'in seçim sayfasından takip edilirsiniz. Seçim sonuçları sayfasında gerek Cumhurbaşkanlığı gerekse de milletvekili seçimleri ile ilgili il il, ilçe ilçe oy oranlarını görebileceksiniz.
YSK BAŞKANINDAN SEÇİM SONUCU AÇIKLAMASI
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, bugün yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimiyle ilgili her türlü çalışmayı tamamladıklarını belirterek, "Halkıma sükunet tavsiye ediyorum. Sandıkların başında siyasi partilerin temsilcilerinin bulunması gerekir. Onların tutmuş olduğu tutanaklar taranmak suretiyle YSK'ye geldiği anda biz aynı zamanda siyasi partilere de bu tutanakları, sonuçları gönderiyoruz. YSK'nin yapmış olduğu iş bu, oyları saymak değil" dedi. Güven, ayrıca seçim sonuçlarını saat 24:00'ten önce açıklamak istediklerini belirtti.
24 Haziran'da kullanılan oylar sonrası Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre hiçbir aday %50 oy oranını geçemezse 2. tur seçim yapılacak. 2. tur seçime, ilk turda en çok oy alan iki aday katılabilecek. İlk tura ait YSK'nın açıkladığı sonuçlara itiraz süresinden sonra 2. tur oylaması gümrük kapılarında ve yurt dışında 30 Haziran Cumartesi günü başlayacak. Ülke içindeyse 8 Temmuz Pazar günü Kırşehir ilinde ve ülke genelinde vatandaşlar yeniden sandık başına gidip 2 Cumhurbaşkanlığı adayından birine oy verecekler. Bu seçimin sonuçlarını da Mynet'in canlı seçim sonuçları sayfasından takip edebileceksiniz.
Seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak? YSK'dan açıklama geldi!
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