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"Seçimlerin öne alınması daha avantajlı görünüyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 23:56 | Son Güncelleme

Güvenlik politikaları uzmanı Yarar: - "Sayın Cumhurbaşkanı da Bahçeli de konuşmalarında, bazı tehditlerden bahsetmişlerdi. Tehditlerden bir tanesi dış politika anlamındaki olaylardı. Zannediyorum ki ikinci etken çok daha önemli. Dış politika çok daha önemli bir aşamaya geldiği için seçimlerin öne alınması daha avantajlı görünüyor"

Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar, "Sayın Cumhurbaşkanı da Bahçeli de konuşmalarında, bazı tehditlerden bahsetmişlerdi. Tehditlerden bir tanesi dış politika anlamındaki olaylardı. Zannediyorum ki ikinci etken çok daha önemli. Dış politika çok daha önemli bir aşamaya geldiği için seçimlerin öne alınması daha avantajlı görünüyor." dedi.

Yarar, Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Bursa Şubesi tarafından "Çırağan Söyleşileri" kapsamında düzenlenen "Zeytin Dalı Harekatı'nın Ekonomik ve Stratejik Yansımaları" konulu etkinlikte, söyleşiyle beyin fırtınası yaptıklarını dile getirdi.

Fırat Kalkanı Harekatı ile Türkiye'nin Astana sürecini başlattığını belirten Yarar, "Afrin harekatıyla beraber Türkiye, Ortadoğu'da aslında ne kadar lider bir ülke olduğunu da diğer ülkeler göstermeye başladı. Bunlardan birisi Avrupa Birliği, diğeri ise ABD. Yani Türkiye ile beraber hareket etmedikleri müddetçe, hangi figürü çıkartırsa çıkartsın aslında ne kadar boş bir çaba olduğunu Türkiye hepsine ispatlamış oldu." diye konuştu.

- "Münbiç'ten önce Kandil'e operasyonu daha öncelikli görebiliriz"

Yarar, Menbiç harekatından önce Kandile operasyon yapılacağını ifade ederek, şunları kaydetti:

''Münbiç harekatının başlaması için beklemek gerektiğine inanıyorum. Çünkü aynı anda Kuzey Irak'ta Hakurk bölgesinden Kandil'e doğru hançer gibi ilerleyen bir harekat var. Afrin harekatının aslında biraz altında kaldı ama orada da bir operasyon var ve bu operasyon da çok küçük bir operasyon değil. Yapıldığı yer ve anlam itibarıyla çok önemli bir harekat süreci. Muhtemelen Türkiye, Kandil'e doğru operasyon önceliğini öne alabilir. Münbiç'ten önce Hakurk bölgesindeki operasyon, bir ileri aşamaya götürebilir çünkü aylar öncesinde başlayan bir operasyondu, yaz için hazırlık yapılıyordu. Belki önümüzdeki dönemde Münbiç'ten önce Kandil'e operasyonu daha öncelikli görebiliriz."

Bir gazetecinin, seçimlerin erkene alınmasının dış politika ile bir ilgisinin olup olmadığı sorusu üzerine Yarar, "Ben sadece dış politika için olduğunu zannetmiyorum. Seçimlerin erkene alınmasının sebeplerinden bir tanesi siyasal bir tercih olmasıdır. Ama Sayın Cumhurbaşkanı da Bahçeli de konuşmalarında, bazı tehditlerden bahsetmişlerdi. Tehditlerden bir tanesi dış politika anlamındaki olaylardı. Zannediyorum ki ikinci etken çok daha önemli. Dış politika çok daha önemli bir aşamaya geldiği için seçimlerin öne alınması daha avantajlı görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Yarar, kitaplarını imzaladı.

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Bursa Güvenlik Uzmanı Mete Yarar seçimler TÜMSİAD

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