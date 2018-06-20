Şehit Piyade Onbaşı Dinç son yolculuğuna uğurlandı

İZMİR (AA) - Şırnak'ın Gabar Dağı mevkisinde PKK'lı teröristlerce iki farklı noktada yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Çağatay Necati Dinç, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Onbaşı Çağatay Necati Dinç için Torbalı ilçesi Yazıbaşı Mahallesi Meydanı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Törene, şehidin babası Erkan, annesi Dilek, kardeşi Kaan Cansın Dinç, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sırrı Aydoğan, MHP İl Başkanı Necat Karataş, milletvekili adayları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Dinç'in cenazesi, dev Türk bayrağının asıldığı meydana getirilirken şehidin babası Erkan, annesi Dilek, kardeşi Kaan Cansın Dinç'in metaneti dikkati çekti.

Şehidin Şırnak'taki koğuş arkadaşları da bir yakınlarının aracılığıyla cep telefonundan görüntülü arama yaparak cenaze törenini izledi.