Şehit yakınlarının hüzünlü bayramı

Kütahya'da, Ramazan Bayramı arifesi nedeniyle şehit aileleri ve yakınları Hava ve Polis Şehitliği'ni ziyaret etti.

Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu ve şehit aileleri kabirlerin başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Vali Nayir, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, her bayram arifesinde olduğu gibi Ramazan Bayramı arifesinde de şehitliği ziyaret ederek şehitler için dua ettiklerini hatırlattı.

Bayramlarda ailelerin bir araya geldiğini dile getiren Vali Nayir, şöyle konuştu:

"Şehitlerimiz, bu devlet ve milletin ve de ailelerimizin birer evladı oldukları için onları şehit yakınları ile ziyaret edip onlar için dua ediyoruz. Her bayram arifesinde bizler şehit ailelerimizle buraya gelip onlar için dua ve Kur’an okuyoruz. Bizler için en büyük fedakarlığı yapan şehitlerimize böylece bir karşılık vermiş oluyoruz. Allah rahmet eylesin, Allah geride kalanlarına sabır ve sağlık versin. İnşallah bu şehitlerin en az olduğu, olmadığı günlere de ulaşırız."

Yaklaşık 25 yıl önce Şırnak’ta terörle mücadele ettiği sırada şehit olan İbrahim Ködük'ün kardeşi Tekin Ködük, ağabeyinin olmadığı bir bayrama daha hüzün içerisinde girdiklerini söyledi.