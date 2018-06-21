"Şehitlere borç, Demirtaş'ı hapisten çıkarmak isteyenlerle ödenmez"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şehitlere olan o borç, Demirtaş'ı hapishanede ziyaret edenlerle ödenmez, onu cezaevinden çıkarmak isteyenlerle ödenmez, Afrin komutanının apoletlerini sökmek isteyenlerle ödenmez." dedi.

Beyoğlu Hasköy'de düzenlenen mitingde konuşan Soylu, güçlü bir Cumhurbaşkanlığı ve Meclis için Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye destek için kalan üç günde çok çalışılmasını istedi.

Alandakilerden 24 Haziran seçimleri için güçlü bir destek istediğini anlatan Soylu, şöyle devam etti:

"İşlerimizi yarım bırakalım mı? PKK’nın belini kırdık. Şimdi dağlarda sıçan gibi kaçıyorlar. Yarım bırakalım mı? Siz daha terör konusunda işin fragmanını gördünüz. 24 Haziran'dan sonra neler neler yapacağız göreceksiniz. İslam’ı, Müslümanlığı istismar eden DEAŞ’la mücadeleyi yarım bırakalım mı? Ülkemizi ABD’ye peşkeş çeken, irin akıtan FETÖ ile mücadeleyi yarım bırakalım mı? DHKP/C ile mücadelemizi yarım bırakalım mı? Bir terör daha var, uyuşturucu. Avusturya’da, Belçika’da, Hollanda’da üretiliyor. Uyuşturucu ile mücadeleyi yarım bırakalım mı? Ben 'Okulların önünde uyuşturucu satanların bacaklarını kırın' dediğimde bana demediklerini bırakmadılar. Buradan size söz veriyorum. Terörün belini nasıl kırmışsak, eğer bu uyuşturucu satıcılarının belini kırmazsak namerdiz. Hiç merak etmeyin."