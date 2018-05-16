Selimiye'nin gölgesinde ilk iftar

EDİRNE (AA) - Edirneliler, ramazan ayının ilk iftarını Selimiye Camisi gölgesinde açtı.
Manevi iklimi daha fazla teneffüs etmek isteyen inananlar oruçlarını açmak için Selimiye Camisi avlusuna ve cami yakınına Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca kurulan iftar çadırına geldi.
Çadırda vatandaşlara çorba, kavurma, pilav ikram edildi. Kimi vatandaşlar ise kendi getirdikleri yiyeceklerle iftar sofrası kurdu.
Türkiye'de orucun en geç açıldığı şehirde ezanın okunmasıyla önce dualar edildi, ardından iftar yapıldı.
Edirne Valisi Günay Özdemir de iftarını çadırda vatandaşlarla açtı.
Özdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlı olmasını diledi.
Ramazan ayında İslam'ın ve Müslümanlığın yüz akı için mücadele ederken şehit olan tüm Filistinliler'e Allah'tan rahmet dileyen Vali Özdemir, "Allah hepsinden razı olsun, şehitlerimize rahmet diliyorum." dedi.
Edilen duada İsrail'in katliamında yaşamını yitiren Filistinli şehitler de unutulmadı.
Çadırda açılan iftara 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Salim Afgün, İl Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan, Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, kurum müdürleri de katıldı.
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