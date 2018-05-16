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Siirt Belediyesi bin 500 kişiyi iftarda buluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 21:20 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Siirt Belediyesi, bin 500 kişilik iftar sofrası kurdu - Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın: - "İftar sonrası çocuklarımız için çeşitli programlar ve teravih sonrası her akşam sahne etkinliklerimiz olacak"

SİİRT (AA) - Siirtli vatandaşlar, İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Siirt Belediyesinin kurduğu bin 500 kişilik iftar sofrasında iftar yaptı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan iftar sofrasında bir araya gelen vatandaşlar, Vali Ali Fuat Atik ve eşi Fulya Atik, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, AK Parti İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay ve kamu kurum müdürleri akşam ezanının ardından, ilk iftarını yaptı.

Belediye Başkan Vekili Taşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayı boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini belirterek, "Bu yıl ramazan ayına biraz buruk girdik ama inşallah dualarla, coşkuyla bütün dünya insanlarının huzura, sağlıklı bir ömre kavuşacağı yıllar bizi bekliyordur." dedi.

Ramazan etkinlikleri kapsamında meydanda stantların kurulduğunu ifade eden Taşkın, iftar saatinde kurulan masalarda her akşam bin 500 kişiye yemek ikram edeceklerini anlattı.

"İftar sonrası çocuklarımız için çeşitli programlar ve teravih sonrası her akşam sahne etkinliklerimiz olacak. Vatandaşları etkinliklere bekliyoruz." diyen Taşkın, manevi bir iklim içerisinde huzurlu bir ramazan ayı geçirme temennisinde bulundu.

Vatandaşlardan Alaattin Güven de belediyenin çalışmalarını takdirle karşıladıklarını belirterek, "Belediyemizin burada her akşam bin 500 kişiye iftar vermesi çok güzel bir şey. Organizasyon da gerçekten mükemmel." diye konuştu.

Güven, bu sofrada birlik ve beraberliğin pekişeceğine inandığını ifade etti.

Sidar Özkaracadağ da çok sayıda insanın aynı sofrada sevgi ve barış içerisinde orucunu açmasının sevindirici olduğunu vurgulayarak, bu sofranın ihtiyaç sahibi insanların da ramazan ayını daha rahat bir şekilde geçirmesini sağlayacağını kaydetti.

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