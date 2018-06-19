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Siirt'te askere hain tuzak: 1 şehit, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 05:09 | Son Güncelleme

Siirt'in Eruh ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından yola döşenen mayın patladı. Olayda 1 asker şehit oldu 2 asker de yaralandı.

Siirt'in Eruh ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu bir asker şehit oldu, iki asker yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Eruh ilçesi Dağdöşü köyü mevkisinde askerlerin geçişi sırasında PKK'lı teröristler önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi.

HASTANEDE ŞEHİT OLDU

Saldırıda, biri ağır olmak üzere üç asker yaralandı. Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan askerlerden durumu ağır olan biri müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Diğer iki askerin tedavileri sürüyor.

Güvenlik güçleri, bölgede teröristlerin yakalanması için operasyon başlattı.

(AA)

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