Siirt'te kaybolan 15 yaşındaki çocuk bulundu

SİİRT (AA) - Siirt'in Pervari ilçesinde kaybolan 15 yaşındaki Salih Oral bulundu.

Alınan bilgiye göre, 1 Temmuz'da Güleçler köyündeki evinden babasına ait eşekle ayrılan ve akşam eve dönmeyen Oral'ın bulunması için bölgede jandarma, UMKE ve AFAD ekiplerince arama çalışmaları sonuç verdi.

Pervari Kaymakamı Hakan Şeker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Oral'ın bulunması için Botan Çayı'nda sürdürülen çalışmaların arazide de yapıldığını söyledi.

Vali Ali Fuat Atik'in de yakından takip ettiği çalışmaların sonuç verdiğini belirten Şeker, Oral'ın köyün yakınlarındaki kayalıklarda bulunduğunu bildirdi.

"Çocuğumuzun bulunması için Sayın Valimizin destekleriyle, Jandarma Komutanlığımız, korucularımız, AFAD Müdürlüğümüz 3 gündür yoğun bir şekilde çalıştı ve çocuğumuza sağ salim ulaştık. Buradan emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesini kullanan Şeker, bu tür üzücü olayların son bulması temennisinde bulundu.