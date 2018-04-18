Sınırda yakalanan eski savcı Ankara'da sorgulanacak

EDİRNE (AA) - Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınırda yakalanan, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 sanığın beraatiyle sonuçlanan İzmir'deki "askeri casusluk" davasının meslekten ihraç edilen savcısı Zafer Kılınç, hakkında soruşturmanın devam ettiği Ankara'ya gönderildi.
İpsala Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan Kılıç, İpsala'ya gelen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörler Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.
Zafer Kılınç ile yakalanan eşi Z. Kılınç ise soruşturmanın sürdüğü Konya'ya gönderilecek. Kızı Ş. Kılınç ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- Yunanistan sınırında yakalanmışlardı
Hudut birlikleri, iki gün önce İpsala yakınlarındaki askeri yasak bölgede yaptıkları denetim sırasında Yunanistan'a kaçmaya çalışan bir grubu yakalamış, incelemede şüpheliler arasında İzmir'deki "askeri casusluk" davasının meslekten ihraç edilen savcısı Zafer Kılınç'ın bulunduğu belirlenmişti. Kılınç'ın yanındaki grubun, eşi Z. Kılınç ile 2 çocuğu olduğu tespit edilmişti.
Z. Kılınç'ın Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı kaydı olduğu öğrenilmiş, Zafer Kılınç, eşi Z. Kılınç ile kızı Ş. Kılınç gözaltına alınmıştı. 14 yaşındaki diğer çocuk ailenin yakınlarına teslim edilmişti.
Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İzmir'deki "askeri casusluk" davasının meslekten ihraç edilen savcısı Zafer Kılınç hakkında, "görevde yetkiyi zincirleme kötüye kullanmak", "özel hayatın gizliliğini zincirleme ihlal ve ifşa etmek", "hakaret" gibi suçlardan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
Davaya bakan Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi de firari Kılınç'ın dosyasını, yargılamanın yapılabilmesi için Yargıtay'a göndermişti.
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