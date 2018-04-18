Sınırda yakalanan eski savcı Ankara'da sorgulanacak

EDİRNE (AA) - Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınırda yakalanan, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 sanığın beraatiyle sonuçlanan İzmir'deki "askeri casusluk" davasının meslekten ihraç edilen savcısı Zafer Kılınç, hakkında soruşturmanın devam ettiği Ankara'ya gönderildi.

İpsala Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan Kılıç, İpsala'ya gelen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörler Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Zafer Kılınç ile yakalanan eşi Z. Kılınç ise soruşturmanın sürdüğü Konya'ya gönderilecek. Kızı Ş. Kılınç ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Yunanistan sınırında yakalanmışlardı

Hudut birlikleri, iki gün önce İpsala yakınlarındaki askeri yasak bölgede yaptıkları denetim sırasında Yunanistan'a kaçmaya çalışan bir grubu yakalamış, incelemede şüpheliler arasında İzmir'deki "askeri casusluk" davasının meslekten ihraç edilen savcısı Zafer Kılınç'ın bulunduğu belirlenmişti. Kılınç'ın yanındaki grubun, eşi Z. Kılınç ile 2 çocuğu olduğu tespit edilmişti.