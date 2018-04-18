HABER

Sınırda yakalanan eski savcı Ankara'da sorgulanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 14:30 | Son Güncelleme

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınırda yakalanan, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 sanığın beraatiyle sonuçlanan İzmir'deki "askeri casusluk" davasının meslekten ihraç edilen savcısı Zafer Kılınç, hakkında soruşturmanın devam ettiği Ankara'ya gönderildi

EDİRNE (AA) - Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sınırda yakalanan, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 sanığın beraatiyle sonuçlanan İzmir'deki "askeri casusluk" davasının meslekten ihraç edilen savcısı Zafer Kılınç, hakkında soruşturmanın devam ettiği Ankara'ya gönderildi.

İpsala Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan Kılıç, İpsala'ya gelen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörler Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Zafer Kılınç ile yakalanan eşi Z. Kılınç ise soruşturmanın sürdüğü Konya'ya gönderilecek. Kızı Ş. Kılınç ise çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Yunanistan sınırında yakalanmışlardı

Hudut birlikleri, iki gün önce İpsala yakınlarındaki askeri yasak bölgede yaptıkları denetim sırasında Yunanistan'a kaçmaya çalışan bir grubu yakalamış, incelemede şüpheliler arasında İzmir'deki "askeri casusluk" davasının meslekten ihraç edilen savcısı Zafer Kılınç'ın bulunduğu belirlenmişti. Kılınç'ın yanındaki grubun, eşi Z. Kılınç ile 2 çocuğu olduğu tespit edilmişti.

Z. Kılınç'ın Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı kaydı olduğu öğrenilmiş, Zafer Kılınç, eşi Z. Kılınç ile kızı Ş. Kılınç gözaltına alınmıştı. 14 yaşındaki diğer çocuk ailenin yakınlarına teslim edilmişti.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı'nca İzmir'deki "askeri casusluk" davasının meslekten ihraç edilen savcısı Zafer Kılınç hakkında, "görevde yetkiyi zincirleme kötüye kullanmak", "özel hayatın gizliliğini zincirleme ihlal ve ifşa etmek", "hakaret" gibi suçlardan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Davaya bakan Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesi de firari Kılınç'ın dosyasını, yargılamanın yapılabilmesi için Yargıtay'a göndermişti.

Ankara'da deprem! İhraç edildilerAnkara'da deprem! İhraç edildiler
Demirtaş aday olacak mı? Flaş açıklamaDemirtaş aday olacak mı? Flaş açıklama
ABD-Kuzey Kore iddiası doğrulandı!ABD-Kuzey Kore iddiası doğrulandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ihraç savcı Yakalama

En Çok Okunan Haberler

Son seçim anketleri erken seçim için ne diyor: Sandık için 2019 artık imkansız!

Son seçim anketleri erken seçim için ne diyor: Sandık için 2019 artık imkansız!

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

İsviçre'de şike depremi!

İsviçre'de şike depremi!

Erdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleri

Erdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleri

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu gören vatandaşın tepkisini konuşuyor

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu gören vatandaşın tepkisini konuşuyor

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

Fatih Portakal'dan 'erken seçim' yorumu

Görevden alınan Yüzbaşı askerlik şubesi önünde intihar etti

Görevden alınan Yüzbaşı askerlik şubesi önünde intihar etti

Son seçim anketleri erken seçim için ne diyor: Sandık için 2019 artık imkansız!

Son seçim anketleri erken seçim için ne diyor: Sandık için 2019 artık imkansız!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Evde dehşeti yaşadı

Evde dehşeti yaşadı

Son dakika! ABD-Kuzey Kore iddiası doğrulandı!

Son dakika! ABD-Kuzey Kore iddiası doğrulandı!

10 bin polis, 25 bin jandarma alımı ne zaman yapılacak? Bakan Soylu açıkladı

10 bin polis, 25 bin jandarma alımı ne zaman yapılacak? Bakan Soylu açıkladı

BBP lideri Mustafa Destici'den erken seçim açıklaması

BBP lideri Mustafa Destici'den erken seçim açıklaması

Eski müdürün Mısırlı kadını taciz etme anı ortaya çıktı!

Eski müdürün Mısırlı kadını taciz etme anı ortaya çıktı!

Cami avlusunda 'gey' oyunu! Böyle yakalandılar

Cami avlusunda 'gey' oyunu! Böyle yakalandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.