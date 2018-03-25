Sırbistan'da cami imamına saldırı

NOVİ PAZAR (AA) - Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesinin Novi Pazar şehrindeki Hacı Hürrem Camisi'nde imamlık yapan 63 yaşındaki Nezir Salihovic, kimliği bilinmeyen kişiler tarafından saldırıya uğradı.

Yatsı namazının ardından camiden evine giderken saldırıya uğrayan Salihovic'in bilinci kapalı şekilde hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Novi Pazar Hastanesi doktorlarından Kemal Brnicanin, 40 yıldır imam olarak görev yapan Salihovic'in kimliği bilinmeyen kişiler tarafından "ölesiye dövüldüğünü" ifade ederek "Yüzünde, kafasında, el ve dizlerinde yaralar var. Kaburgalarında kırıklar tespit ettik. Durumu stabil, şimdilik kimseyle görüştürmüyoruz." dedi.

Sırbistan İslam Birliği (IZS) tarafından yapılan açıklamada, Salihovic'e yapılan fiziksel saldırının kabul edilebilir olmadığı belirtilerek olay hakkında soruşturma başlatıldığı ve saldırganların kimliklerinin en yakın zamanda tespit edileceği kaydedildi.

Yerel medyada yer alan haberlerde ise Salihovic'e yapılan saldırının nedeni Sırbistan'da iki oluşum halinde faaliyet gösteren IZS ve Sırbistan İslam Cemaati (IZUS) arasındaki anlaşmazlığa ve yaklaşan Sancak Müftülüğü seçimlerine dayandırıldı.