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Şırnak'ta hain saldırı: 1 asker şehit

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 18:14 | Son Güncelleme

Şırnak Bestler-Dereler Kurtdağı üs bölgesine PKK'lı teröristlerce yapılan saldırıda 1 asker şehit düştü.

Şırnak'ta hain saldırı: 1 asker şehit

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bestler-Dereler Kurtdağı üs bölgesine PKK'lı teröristlerce roket ve uzun namlulu silahlarla saldırması sonucu çatışma çıktı.

Çıkan çatışmada, teröristleri açtığı ilk ateş sonucu 1 asker şehit oldu.

Şehit asker, askeri helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bölgede teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

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