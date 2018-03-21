Şırnak'ta iki tanksavar silahı ele geçirildi

Şırnak'ta güvenlik güçleri tarafından icra edilen operasyonlarda iki AT-4 tanksavar silahı ve çeşitli malzeme ele geçirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Andaç bölgesinde güvenlik güçlerince icra edilen operasyonlarda iki AT-4 tanksavar silahı ve muhtelif malzeme ele geçirildi.