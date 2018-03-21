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Şırnak'ta iki tanksavar silahı ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 19:29 | Son Güncelleme

Şırnak'ta iki tanksavar silahı ele geçirildi

Şırnak'ta güvenlik güçleri tarafından icra edilen operasyonlarda iki AT-4 tanksavar silahı ve çeşitli malzeme ele geçirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Andaç bölgesinde güvenlik güçlerince icra edilen operasyonlarda iki AT-4 tanksavar silahı ve muhtelif malzeme ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Genelkurmay Başkanlığı TSK Terörle Mücadele

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