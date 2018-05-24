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Sivas'ta keneden 1'i çocuk, 2 ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 11:53 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören Mustafa Ruşen Karakaş (6) ile Ahmet Yamaç (61) hayatını kaybetti.  Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bağlı Bozkuş köyünde hayvancılıkla uğraşan 7 çocukları bulunan Fikret-Seher Karakaş çiftinin en küçük çocukları Mustafa Ruşen'in 14 gün önce uyurken başında siyah bir cisim fark edildi.

Sivas'ta keneden 1'i çocuk, 2 ölüm

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören Mustafa Ruşen Karakaş (6) ile Ahmet Yamaç (61) hayatını kaybetti.
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde bağlı Bozkuş köyünde hayvancılıkla uğraşan 7 çocukları bulunan Fikret-Seher Karakaş çiftinin en küçük çocukları Mustafa Ruşen'in 14 gün önce uyurken başında siyah bir cisim fark edildi. Anne Seher Karakaş, başından çekip aldığı şeyin kene olduğunu fark etti. Bir süre sonra çocukta ateşlenme belirtileri görüldü. Babası Fikret Karakaş, ateşlenen oğlunu önce Doğanşar İlçe Devlet Hastanesi acil servisine götürdü. Burada ateşi düşen çocuk tekrar evine gönderildi. Ancak bir süre sonra yeniden rahatsızlanması üzerine Mustafa Ruşen bu kez Suşehri Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Çocuk daha sonra da Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. KKKA şüphesi ile tedavi altına alınan Mustafa Ruşen, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Çocuğun cenazesi, sabah saatlerinde yakınları tarafından hastaneden alınarak defnedilmek üzere köyüne götürüldü.
AYNI İLÇEDE İKİNCİ ÖLÜM
İstanbul'da yaşayan ve yaz tatilini Koyulhisar ilçesine bağlı Boyalı köyünde geçiren işçi emeklisi Ahmet Yamaç, 4 gün önce bahçede çalıştığı sırada vücuduna kene yapıştı. Yamaç, keneyi koparıp attıktan sonra rahatsızlandı. Yakınları tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirilen ve KKKA şüphesiyle tedaviye alınan Yamaç, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün gece yaşamını yitirdi. Yamaç'ın cenazesinin de yarın öğle saatlerinde Boyalı köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

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