Sivas'ta yüksekten düşen işçi öldü

SİVAS (AA) - Sivas'ta fabrikada dış cephe yalıtımı yapan işçi, yaklaşık 6 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.
Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada dış cephe yalıtımı yapan Abdullah Koçer (28), çatıdaki sacın kırılmasıyla 6 metre yükseklikten düştü.
Koçer'in düştüğünü görenler, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Ambulansla Numune Hastanesine kaldırılan Koçer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İşçinin cesedi, otopsi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayı haber alarak hastaneye gelen Koçer'in yakınları, sinir krizi geçirdi.
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