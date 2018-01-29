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Son dakika! 2'inci Ordu Komutanı Afrin'de!

GÜNCEL HABERLERİ | 29.01.2018 14:43 | Son Güncelleme 2 saat önce

Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekâtına ilişkin son dakika bir gelişme yaşandı. 2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Temel'in Afrin'de ele geçirilen Burseya Dağı'ndaki askerlerimizi ziyaret ettiği öğrenildi.

Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütlerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nı yöneten İkinci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel, teröristlerden arındırılan Burseya Dağı'nda incelemelerde bulundu. Temel, dün terör örgütünden temizlenen stratejik önemdeki Burseya Dağı'na gelerek durumu yerinde gördü.

İncelemelerde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarını da denetleyerek moral veren Temel, beraberindeki komutanlarla Burseya Dağı ve çevresinde alınan güvenlik tedbirleri ile tahkimatı değerlendirdi. Burseya Dağı, dün TSK ve harekata destek veren Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından terör örgütü PYD/PKK'dan alınmıştı.

Afrin'deki terör örgütü hedeflerine yönelik 20 Ocak'ta başlayan harekat 10. gününde devam ediyor.

İSMAİL METİN TEMEL KİMDİR?

İsmail Metin Temel, 1958 yılında Bayburt'ta dünyaya gelmiştir. Korgeneral rütbesine sahip olan Temel, gençlik yıllarında ailesiyle birlikte Adana'ya yerleşti ve eğitimini burada tamamladı. Kısa süre sonra askerliğe adım attı. Van Asayiş Kolordu Komutanıyken 15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında vekaleten 2. Ordu Komutanı olarak atandı. Ardından 27 Temmuz 2016 tarihinde 2. Ordu komutanlığına getirildi. Fırat Kalkanı Harekatı'nda başarılı oldu. İdlib'de gözetleme kulelerinin kurulumunda ve Afrin Harekatı hazırlıklarında büyük rol oynadı. Afrin Operasyonu'nu yöneten komutan olarak atandı.

Darbecilerle TSK’da mücadele eden isimlerin başında gelen Korgeneral İsmail Metin Temel'e susturucularla suikast planlandığı ortaya çıkmıştı. Silopi Özel Kuvvetler Üssü’nde görevli 8 kişilik suikast timi, 15 Temmuz gecesi helikopterle havalanmıştı. Uçuşların kaldırılmasına rağmen gelen helikopteri şüpheli bulan Temel, birliğindeki askerlere emir vererek teyakkuza geçirmişti.

8 kişilik suikast timi, helikopterden iner inmez püskürtüldü. Suikast timi kendilerini darbeciler değil vatansever askerlerin karşılaması üzerine havalanıp Silopi'ye geri döndü. Temel'in Şırnak'ta çatışırken kendini feda eden bir askere verdiği sözü yıllardır yerine getirdiği ortaya çıktı. Korgeneral İsmail Metin Temel, şehit olan askerine verdiği "Annene bakacağım" sözünü yıllardır yerine getiriyor.

AA

Burseya Dağı'ndaki mevziler böyle görüntülendi
Afrin'de son dakika gelişmesi! Burseya Dağı ele geçirildi!
Burseya Dağı'nın düşürüldüğü anlarda bir PKK'lının yakalanma anı cep telefonuyla görüntülendi
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