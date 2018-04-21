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Son dakika! Adalet Bakanı Gül'den Yunan mevkidaşına mektup

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 12:22 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Yunanistan'a kaçan 8 darbeci askerden birinin serbest bırakılması kararına ilişkin Yunan mevkidaşı Kondonis'e mektup gönderdi. Bakan, "Yunanistan suçlular için adeta bir toplanma merkezi haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Son dakika! Adalet Bakanı Gül'den Yunan mevkidaşına mektup

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül

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kahr olsun yunanistan
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