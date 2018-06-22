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Son dakika! Bedelli askerlikte hazırlıklar tamam!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 10:39 | Son Güncelleme

24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri sonrası bedelli askerlik çıkacak mı sorusu gündemde yerini korurken bedelli askerlikle ilgili son dakika bir haber geldi. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, bedelli askerlikle ilgili gerekli çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımız seçimden sonra bu çerçevede talimatını verecek, ona göre de gereği yapılacak" dedi.

Bedelli askerlik ne zaman çıkacak sorusu gündemde yerini korurken hükümetten ve muhalefetten 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri öncesi art arda bedelli açıklamaları heliyor. Yoğun talepler nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve birçok hükümet yetkilisi bedelli için seçim sonrasını işaret etmişti. Peki bedelli askerlikte son durum ne? Bedelli askerlikle ilgili güncel bilgiler ve son dakika haberler mynet.com'da. Son dakika habere göre, bedelli askerlikle ilgili son bilgiyi Nurettin Canikli, canlı yayında bedelli askerlikle ilgili soruyu da yanıtladı. Seçimden sonra bedelli askerlikle ilgili ne yapılacağı ve bunun kimleri kapsayacağına ilişkin soru üzerine Canikli, Türk Silahlı Kuvvetlerinin büyük oranda profesyonel orduya geçtiğini söyledi. Yükümlü olarak askere gidenlerin, çatışma alanına, ön hatta gitmediğini, geri hizmetlerde görev yaptığını vurgulayan Canikli, "Bunun bir tane bile istisnası yok." dedi.

BEDELLİ ASKERLİKTE SON DURUM

Canikli, bedelli askerlikle ilgili yoğun talep olduğunu, konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerekli açıklamaları yaptığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra biz bakanlık olarak gerekli bütün çalışmaları yaptık. Şu anda biz hazırız, bütün alternatiflerimizle hazırız. Aşağı yukarı 4 veya 5 seçenek var. Yaş var, ücret var, ücretin kullanma yerleri var, başka birtakım teknik ayrıntılar var, onları farklı formatlarda hazırladık. Hepsinde ortak, hiçbir askerlik hizmetinde bulunmayacaklar, gitmeyecekler. Sayın Cumhurbaşkanımız seçimden sonra bu çerçevede talimatını verecek, ona göre de gereği yapılacak. Aralık 2014'te çıkan bedelli yasasında yaş 26, ücret 18 bin liraydı. Başvuranların sayısı ise 203 bindi. Bir önceki 2011'in Aralık ayında çıkmıştı. Orada ücret 30 bin lira, yaş 27 idi, faydalanan 70 bindi."

Yeni Şafak'ın sosyal medya yayınında bedelli askerliğe yönelik kalıcı çözümün sorulması üzerine Canikli, "Yükümlülüğü kaldırmayacağız, yükümlü sistem devam edecek, bunu kaldırmayacağız kesinlikle." ifadesini kullandı.

BEDELLİ ASKERLİK 2018 DETAYLARI

Hem Cumhurbaşkanı, hem de Başbakan tarafından dile getirilen bedelli askerlik konusunun, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen son Bakanlar Kurulu toplantısında da ele alındığı öğrenildi. Hükümet bedelli askerlikle ilgili çalışma başlattı. Zaman zaman gündeme gelen ve son günlerde daha sık şekilde konuşulmaya başlanan bedelli askerlikle ilgili yeni bilgiler gelmeye başladı. Toplantıda, bedelli konusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündeme getirdiği ve bugüne kadar çıkarılan bedelli uygulamalarına yapılan başvuru sayıları, yararlananların oranı ve buradan elde edilen gelirlerin de değerlendirildiği kaydedildi.

BEDELLİ ASKERLİKTE YAŞ SINIRI NE OLACAK?

Bedelli askerlikte 28 yaş sınırı olabileceği ancak 25 yaş için de taleplerin yoğun olduğunu gelen bilgiler arasında.

BEDELLİ ASKERLİKTE FİYAT NE KADAR OLACAK?

Bedelli askerlik ücretinin ise 20 ila 25 bin lira olması bekleniyor.

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Okuyucu Yorumları 40 yorum
hani gündeminizde bedelli yoktu Bu ak parti neye yok derse bilinki vardır neye var derse yok
ulan ne adamsınız hani gündeminizde yoktu
seçimden sonra bir vasfı kalmayacak adamın açıklamaları hükümsüzdür.
Askerlik süresi kısalma yokmu mehmetçiklerin zamanı neden boşa geçiriliyor oy moy yok ver parayı askerliği yap 5 dk da Mehmetçik aileleri oy vermeyecek emin olun buna
GÜNAYDIN,ARTIK YEMİYORUZ,ORUCUMUZ BOZULACAK!
"ŞEHİTLERE SAYGISIZLIK OLUR GÜNDEMİMİZDE YOK" DİYE ŞOV YAPAN SAMİMİYETSİZ PİSLİKLER SİZE DÖNEK DENİR BAŞKA BİR ŞEY DENMEZ
BENCE BUNLARIN HEPSİ ALDATMACA ! SAMİMİ OLAN ÇIKARTIR BAKIN BEDELLİYİ ÇIKRTTIM OY VERİN DERDİ YÜZÜ OLURDU OY İSTEMEYE. BEDELLİYİ İNCE ÇIKARTIR VE ELDE EDİLEN PARA DA CEPLERE GİTMEZ MİLLETE HARCANIR
Beyaz masaüstü örtülerini sırtına geçirip ''kefenimizi giydik, bizi Afrin'e götür'' diyen kahramanlarımız şimdi sevinçten çıldırmıştır eminim.
Gençler bunlara güvenmeyin ! Adamı yarı yolda bırakırlar
Daha 2 ay önce gündemimizde YOk diyordunuz. Ne degisti 2 ayda. Tabi ya seçim geldi çattı. TABİ YERSEN
20-25 BİN NEDİR YA TATİL PARASI EN AZ 75 BİN OLMALI Kİ HAK YERİNİ BULSUN MADEM BEDELLİ İSTİYOR BEDELİNİ ODESİN ADAMIN CEBİNDEKİ TELEFON EN AZ 5 BİN LİRA
hadi bakalım kaybedeceğini anlayınca her yolu deniyorlar
Sayın Cumhurbaşkanı Muharrem İNCE son defa olmak üzere toplanan paranın 1/3 O dönem askere gidenlere dağıtılması ,1/3 Şehit ve Gazi aileleri dayanışma fonuna ve 1/3 Savunma sanayii ne aktarılması koşuluyla ilk 100 gün içinde zaten bunu yapacak siz bırakın bu boş işleri milletten oy çalma derdiniz bedelli askerlik değil yoksa
Peki parası olmayanlar ne yapacak ?
İnşallah sayın bakanım, YAŞ 25 yapın lütfen, bir çok kardeşimiz faydalansın.
şuan ülkede okumayan adam yok 6 ay maaş alsak 2 bin tl den 12 bin tl yapar millet işini bırakmasın kurulu düzeni bozulmasın diye gidemiyor soyup soğana çeviresiniz diye değil 20-25 bin lira nedir babamız bakan ya da patron değil
yaşı 23 olarak tutunda üniversite mezunlarıda faydalansın hep yukardan tutmayın
9 aya düşecek vaadleri nerde kaldı erken tezkere istiyoruz yada fark olarak belli bi miktar bedelini ödeyelim özgürlüğe kavuşturun mehmetçikleri
seçimleri neden bekliyorsun ne alaka seçimlerle? yoksa malzeme olarak koz olarak mı kullanıyorsun bedelli askerlik kararını? bedelli bekleyen kardeşlerim için söylüyorum. sırf bedelli çıkaracaklar diye bunlara oy vermeyin aq he he diyip başka partiye oyunu ver nasıl olsa bedelli çıkaracak diğer taraf kafan rahat olsun.
Tamam kimine göre iyi gelişme, kimine göre vatanseverlik ruhuna karşıt görüş ; ama burda şerefsizlik yapılmıyor mu seçim ayağına.. ? HER NE OLURSA OLSUN ; Dini, askerliği akla gelen maddi manevi herşeyi seçim uğruna maşa eden bu asıl vatan hainlerine bu ülkeyi bırakmayacağızz. !
Yarın akşama kadar bedelli çıkar.
akp nin bekası için herşey yeniden gündeme alınır.
seçimden sonra ayağına yatıyorlar. oyları aldıktan sonra zaten daha kimse itiraz edemez. çıkartmıyoruz dediler mi kimse tepkide veremez. :) madem çıkartacaktınız seçimden önce yapsaydınız. Millet vekillerine Maaş zammı oldumu 1 saatte kanun kararnamesi ile çıkartıyorsunuz
ben cennette tabu istiyorum. biz zaten işsizlikten hergün askeriz.
SEÇİMDEN SONRA NASIL HANGİ YETKİYLE TALIMAT VERECEKKİ
SANIRIM M.İNCE DEN BAHSEDİYOR
23 yaş olmalı öğretmenler askerde ogretmenlij yapnalı duyun sesimizi sayın Cumhur başkanım
Bedelli Askerlik Varda, Kader Mahkumlarina AF yok mu...
sn cumhurbaşkanınız seçimden sonra açıklayacakta,bu güzel peki sn cumhurbaşkanınız seçim sonu cumhurbaşkanı olarak kalabilecek mi??ayrıca bu kadar emin konuştuğunuza göre bu kadar tepkiye rağmen seçilirse insanın aklına hile dalavera gibi şeyler gelmez mi????yada adil şekilde seçilirse de bu halk herşeyi hak ediyor demektir...saygılarımla...
TEK ÇÖZÜM PROFESYONEL ASKERLİK DİĞER ÇÖZÜMLER GEÇİCİ VE SORUN YARATACAK ŞAİBELİ ÇÖZÜMLERDİR...
3-5 oy fazla alacaklarını bildikleri her olaya balıklama dalıyorlar.
Artık nefes alalım evlenebilelim işimizden atılmayalım...
sayın cumhurbaşkanınız seçimi kesin kazandı yani talimat verecek biz boşa sandığa gitmeyelim herşey belliyse
yaş önemli gidip 27 üstü derlerse yapmasınlar daha iyi
cumhurbaşkanı seçimden sonra talimat verecekmiş seçileceğine emin yani göreceğiz bakalım
12 ile 18 bin arasında olmalı oda kişinin kazancı ile belirlenmelidir
yemeyin arkadaşlar sağlık personeli ailesine yıpranma payı sözü verilmisti 4yildir hersecimde hazir oyleki Sayın Cumhurbaşkanı 16 Nisan referandumunda n hem ilk TBMM cikiyordu hala cikacak yemeyin arkadaşlar RESMİ Gazetede görüne kadar
Seçimden sonra dedi ya külliyen yalan...sizi gidi üç kağıtcılar sizi...!
Bedelli çıkarmasa neden çıkmıyor çıksa neden çıkıyor diyorsunuz'' diye itiraz eden ahmak: ! Oy yok size !! Bir dediğiniz bir dediğinizi tutmuyor.
kandırıyorlar insanları yeter artık ya çıkarın yada susun!
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