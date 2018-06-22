Son dakika! Bedelli askerlikte hazırlıklar tamam!

Canikli, bedelli askerlikle ilgili yoğun talep olduğunu, konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerekli açıklamaları yaptığını anımsatarak, şunları kaydetti:

Bedelli askerlik ne zaman çıkacak sorusu gündemde yerini korurken hükümetten ve muhalefetten 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri öncesi art arda bedelli açıklamaları heliyor. Yoğun talepler nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve birçok hükümet yetkilisi bedelli için seçim sonrasını işaret etmişti. Peki bedelli askerlikte son durum ne? Bedelli askerlikle ilgili güncel bilgiler ve son dakika haberler mynet.com'da. Son dakika habere göre, bedelli askerlikle ilgili son bilgiyi Nurettin Canikli, canlı yayında bedelli askerlikle ilgili soruyu da yanıtladı. Seçimden sonra bedelli askerlikle ilgili ne yapılacağı ve bunun kimleri kapsayacağına ilişkin soru üzerine Canikli, Türk Silahlı Kuvvetlerinin büyük oranda profesyonel orduya geçtiğini söyledi. Yükümlü olarak askere gidenlerin, çatışma alanına, ön hatta gitmediğini, geri hizmetlerde görev yaptığını vurgulayan Canikli, "Bunun bir tane bile istisnası yok." dedi.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra biz bakanlık olarak gerekli bütün çalışmaları yaptık. Şu anda biz hazırız, bütün alternatiflerimizle hazırız. Aşağı yukarı 4 veya 5 seçenek var. Yaş var, ücret var, ücretin kullanma yerleri var, başka birtakım teknik ayrıntılar var, onları farklı formatlarda hazırladık. Hepsinde ortak, hiçbir askerlik hizmetinde bulunmayacaklar, gitmeyecekler. Sayın Cumhurbaşkanımız seçimden sonra bu çerçevede talimatını verecek, ona göre de gereği yapılacak. Aralık 2014'te çıkan bedelli yasasında yaş 26, ücret 18 bin liraydı. Başvuranların sayısı ise 203 bindi. Bir önceki 2011'in Aralık ayında çıkmıştı. Orada ücret 30 bin lira, yaş 27 idi, faydalanan 70 bindi."

Yeni Şafak'ın sosyal medya yayınında bedelli askerliğe yönelik kalıcı çözümün sorulması üzerine Canikli, "Yükümlülüğü kaldırmayacağız, yükümlü sistem devam edecek, bunu kaldırmayacağız kesinlikle." ifadesini kullandı.

BEDELLİ ASKERLİK 2018 DETAYLARI

Hem Cumhurbaşkanı, hem de Başbakan tarafından dile getirilen bedelli askerlik konusunun, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen son Bakanlar Kurulu toplantısında da ele alındığı öğrenildi. Hükümet bedelli askerlikle ilgili çalışma başlattı. Zaman zaman gündeme gelen ve son günlerde daha sık şekilde konuşulmaya başlanan bedelli askerlikle ilgili yeni bilgiler gelmeye başladı. Toplantıda, bedelli konusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündeme getirdiği ve bugüne kadar çıkarılan bedelli uygulamalarına yapılan başvuru sayıları, yararlananların oranı ve buradan elde edilen gelirlerin de değerlendirildiği kaydedildi.

BEDELLİ ASKERLİKTE YAŞ SINIRI NE OLACAK?

Bedelli askerlikte 28 yaş sınırı olabileceği ancak 25 yaş için de taleplerin yoğun olduğunu gelen bilgiler arasında.

BEDELLİ ASKERLİKTE FİYAT NE KADAR OLACAK?

Bedelli askerlik ücretinin ise 20 ila 25 bin lira olması bekleniyor.



