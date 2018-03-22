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Son dakika! Çiftlik Bank benzeri şirketler için harekete geçildi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 11:30 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Mehmet Aydın'ın Çiftlik Bank skandalının ardından düğmeye basıldı. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, piramit sistemine dayanan "saadet zinciri" yapılara ilişkin denetimlerin sürdüğünü belirterek, "Denetime alınan 65 şirketin 30'unun işlemi tamamlandı ve 19'unun piramit sistem olduğu sonucuna varıldı. İlgilileri hakkında suç duyurusunda bulunuldu" dedi.

Bakan Tüfenkci, AA muhabirine, "Çiftlik Bank" tartışmalarının ardından, kamuoyunda "saadet zinciri" olarak bilinen yapıların denetimlerine ilişkin bilgi verdi. Piramit sistemlerin, üyelerin sisteme yeni üyeler bulduklarında gelir elde edebildiği, yeni üye bulmanın imkansız hale geldiğinde ise sistemin tıkanarak insanların paralarını kaybettiği organizasyonlar olarak tanımlanabileceğini belirten Tüfenkci, "Piramit sistemler üzerinden gerçekleştirilen pazarlama sistemleri Türk hukuku açısından ele alındığında, bu tip satışların hangi hükümler gereğince değerlendirileceği hususunun açık olmaması, bu konuda özel bir düzenleme bulunmaması gibi sebeplerle Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da piramit satış sistemlerine ilişkin genel çerçeveyi belirleyen düzenlemelere yer verildi." değerlendirmesinde bulundu.

Tüfenkci, söz konusu kanunun uygulayıcısı olarak Bakanlığa tanınan bu yetki ve sorumluluk üzerine piramit satış sistemleri nezdinde çalışmalar yürütüldüğünü aktararak, Bakanlığa ulaşan şikayetler, resen yapılan tespitler ve diğer kurum ve kuruluşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda bugün itibarıyla 65 şirket ya da temsilci nezdinde denetim yapıldığını söyledi. Bu denetimlerden 30'unun tamamlandığını ve 19'una ilişkin piramit satış sistemi olduğu sonuç ve kanaatine varıldığını bildiren Tüfenkci, "Bu şirketlerin ilgilileri hakkında cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmuş ve ayrıca sistemlerin işleyişi ve yayılmasının önlenmesi amaçlarıyla tespit edilebilen elektronik ortamlarına da erişimin engellenmesi kararları verilmiştir." diye konuştu. Tüfenkci, 35 şirket veya temsilci nezdinde ise denetim faaliyetlerinin devam ettiğine işaret etti.

PİRAMİT SİSTEMİ OLAN ŞİRKETLER

Bakanlık denetimlerine göre piramit satış sistemi olduğu sonucuna varılanlar şöyle:
"Ulusal Mali Yardımlaşma Sistemi (UMYS), Mega Grup Bilişim Ağ Paz. ve İnt. Hiz. Ltd. Şti, Kyani Turkey Kozmetik Ürünleri ve Gıda Takviyeleri İthalat, İhracat, Pazarlama, Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, QNET Promosyon Pazarlama ve Turizm Ltd. Şti., Kairos Technologies Limited Türkiye Temsilcileri, MGlobally Solutions Ltd. Türkiye temsilcileri, OWNCOIN Dış Ticaret AŞ, Evo Binary International DWC-LLC Türkiye Temsilcileri, MMM Türkiye Temsilcileri, İnfinity Coin Türkiye Temsilcileri, My Crypto World Türkiye Temsilcileri, Cmon Online Türkiye Temsilcileri (Statü İş Sistemleri Yazılım ve Danışmanlık Limited Şirketi), Myadsino (Red Deck Entertainment Limited) Türkiye Temsilcileri, Forever Primes İnternet Hizmetleri Ticaret Anonim Şirketi, Posavis Bilgisayar Reklam E Ticaret Danışmanlık Anonim Şirketi."

  • Çiftlik ve tarım temalı yapılar
    Piramit sistem olduğu sonucuna varılan yapılar arasında, "Çiftlik Bank" olarak da bilinen Fame Game Hayvancılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yanında, tarım ve çiftlik temalı başka şirketler de yer aldı. Elit Çiftlik, Çılgın Tavuklar ve Birlik Beraberlik Tarım Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (BB Çiftliği) isimli yapıların da piramit sistem olduğu belirlendi.
    Ekolium Bilişim Yazılım Tarım Hayvancılık Otomotiv Turizm Gıda Lokantacılık Sanayi Ticaret Anonim Şirket (Anadolu Farm), Myluckyfarm Tarım Bilişim Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, https://ciftlik.im, Cash Çiftlik, Çiftlik Shop, Çiftlik Mania, Ukash İnternet Hizmetleri Limited Şirketi (Çiftlik Geliri) ve Bizim Tavuklar isimli yapılara yönelik denetim süreci ise devam ediyor.
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Okuyucu Yorumları 17 yorum
başka memetler para kaçırmasın, para veren kerizler kerizliklerine doymasın diye devlet baba olaya el koymuş. aklı olmayıp fikri olanların ülkesinden, kısa yoldan zengin olma hayalleri kuran kerizlere selam olsun.
SON 16 YIL KANDIRILMA REKORU KIRILDI.
Yenimi geldini aklınıza milleti dolandırılmış sen devlet olarak önemlerini almamış denetleme yapmamışsın Atı alan üsküdarı geçmiş beyler
bizim millet enayi daha doğrusu kendisini uyanık sanan enayilerden. jet fadıl kaç defa milleti dolandırdı girdi çıktı hala ona para verenler var. çiftlik bank patladı gitti hala bu tarz oluşumlara para yatıranlar var. Titan vardı bir ara yine patladı millet. kısacası bence hiçbirşey yapmasınlar kimse kısa sürede çalışmadan zengin olamaz. enayilerde gitsin paralarını hiç ettirsin.
Devlet denen kurum, hükümet ne için var ? Sadece vergi toplayıp yandaşlara rant dağıtmak için mi ?
böylesini para ile arasan bulamazsın...elindeki para ile 40 günde 40 sefer dünyayı gezer
detay maxinet, autürk, akazanç plus, mobilon vss çok vardaha
detay maxi de hani piramit yapili idi... gecen bu sitede uzmanlar o sirket hakkinda da uyarida bulunmustu? mynet amacin ne anlamadim..!
ATI ALAN ÜSKÜDARI GEÇTİ,BİZİM DEVLET YENİ UYANMIŞ GİBİ YAPTI.
hey maşallah.memleketin %99 u müslüman
"Önemli olan aydınlar değil kitlelerdir. Çünkü kitleleri kandırmak her zaman çok daha kolaydır. Bana sadece vicdansız bir medya ve karizma sahibi bir lider verin, size bilinçsiz bir halk ve girdiği her seçimi kazanan yıkılmaz bir parti sunayım." Joseph Goebbels
@saundhand bir nazinin sözünü burada kullanmanız çok manidar olmuş, ayrıca almanlar bunu biliyorlarda neden acaba tek başına bir iktidar çıkaramıyorlar. Koalisyonlara mahkum olmuşlar?
siz karada ki hayvanlara ait banka şirketlerini denetleyin. adamlar sazanbank ı kurup para toplamaya başladılar bile. SAZANBANK geleğinizin teminatı.
konya karapınarda sütbank adı altında en az 10-15 firma var.Sistem inek bedeli 7bin tl alıyolar aylık süt parası veriyolar.1 ay önce bu firmalardan AHMET DİKİCİNİN SAHİBİ OLDUĞU DKC SÜTBANK 533 inek öldü diyerek aynı çiftlikbank gibi katılımcılarını mağdur etti.1000 e yakın para veren ver.15-20 trilyon toplamış.533 inek öldü die dolandırcılık yapan bu firmayıda haber yapında türkiye öğrensin bu dolandırıcıları.konya karapınarda bunlardan cok var.Bunları devlet derhal denetlesin.ahmet dikici adlı şahıs da konyanın mehmet aydını, konyanın çiftlikbankı da DKC SÜTBANK
AMWAY, AVON, ORİFLAME bu isimler bu isimler de pramit sistemde çalışan şirketler. Bunlar listeye alınmayacak mı?
Bu Şirketler Açılırken İzni Verdiniz Sonra Denetim Niye Yapmadınız Olan Vatandaşa Oluyor Garibana Oluyor
dolandırıcılık meslek oldu...kandıranların cenneti haline geldi bu enayiler sayesinde
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