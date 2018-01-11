Son dakika! Mehmet Altan ve Şahin Alpay'ın tutukluluğuna devam kararı

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, kapatılan Zaman gazetesi eski yazarlarından Şahin Alpay ve gazeteci-yazar Ahmet Altan ile Cumhuriyet Gazetesi Kitap Eki Yayın Yönetmeni Turhan Günay'ın bireysel başvurularını görüşmüş, Şahin Alpay ile Mehmet Altan'ın tahliyelerine hükmetmişti.

AVUKATLARIN ILICAK TALEBİ DE REDDEDİLDİ

DHA'nın haberine göre; mahkeme, Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararını yazıp mahkemeye gönderildiğinde tutukluluk halinin devam edip etmeyeceği hususunda resen değerlendirmede bulunulmasına ve bu şekilde ayrıca düşünülmesine karar verdi. Mahkeme, Mehmet Altan'ın avukatlarının AYM kararını emsal nitelikte göstererek, aynı davanın tutuklu sanıkları Ahmet Hüsrev Altan ve Ayşe Nazlı Ilıcak hakkındaki tahliye talebini de aynı gerekçelerle oy birliğiyle reddetti.

AYM, 'HAK İHLALİ' KARARI VERMİŞTİ

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, kapatılan Zaman gazetesi eski yazarlarından Alpay ve gazeteci-yazar Altan ile Cumhuriyet Gazetesi Kitap Eki Yayın Yönetmeni Turhan Günay'ın bireysel başvurularını görüşmüş, 6'ya karşı 11 üyenin oy çokluğuyla başvurucularla ilgili ihlal kararı vermişti.

Anayasa Mahkemesi'nin tahliye kararının ardından Şahin Alpay ve yazar Mehmet Altanın avukatları, İstanbul 13. ve 26. Ağır Ceza Mahkemelerine tahliye talebini içeren dilekçelerini sunmuştu.

AYM, "ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için" kararın bir örneğini Altan ile Alpay'ın yargılandıkları mahkemelere göndermiş, İlgili mahkemelerin AYM'nin aldığı kararı değerlendirmeye aldıkları ve bu konuda bir karar vereceği öğrenilmişti.