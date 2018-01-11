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Son dakika! Mehmet Altan ve Şahin Alpay'ın tutukluluğuna devam kararı

GÜNCEL HABERLERİ | 11.01.2018 22:46 | Son Güncelleme 5 saat önce

Son dakika haberine göre AYM'nin hak ihlali kararı verdiği tutuklu gazeteciler Mehmet Altan ve Şahin Alpay hakkında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tutukluluğunun devamına karar verdi.

Son dakika! Mehmet Altan ve Şahin Alpay'ın tutukluluğuna devam kararı

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, kapatılan Zaman gazetesi eski yazarlarından Şahin Alpay ve gazeteci-yazar Ahmet Altan ile Cumhuriyet Gazetesi Kitap Eki Yayın Yönetmeni Turhan Günay'ın bireysel başvurularını görüşmüş, Şahin Alpay ile Mehmet Altan'ın tahliyelerine hükmetmişti.

AVUKATLARIN ILICAK TALEBİ DE REDDEDİLDİ

DHA'nın haberine göre; mahkeme, Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararını yazıp mahkemeye gönderildiğinde tutukluluk halinin devam edip etmeyeceği hususunda resen değerlendirmede bulunulmasına ve bu şekilde ayrıca düşünülmesine karar verdi. Mahkeme, Mehmet Altan'ın avukatlarının AYM kararını emsal nitelikte göstererek, aynı davanın tutuklu sanıkları Ahmet Hüsrev Altan ve Ayşe Nazlı Ilıcak hakkındaki tahliye talebini de aynı gerekçelerle oy birliğiyle reddetti.

AYM, 'HAK İHLALİ' KARARI VERMİŞTİ

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, kapatılan Zaman gazetesi eski yazarlarından Alpay ve gazeteci-yazar Altan ile Cumhuriyet Gazetesi Kitap Eki Yayın Yönetmeni Turhan Günay'ın bireysel başvurularını görüşmüş, 6'ya karşı 11 üyenin oy çokluğuyla başvurucularla ilgili ihlal kararı vermişti.

Anayasa Mahkemesi'nin tahliye kararının ardından Şahin Alpay ve yazar Mehmet Altanın avukatları, İstanbul 13. ve 26. Ağır Ceza Mahkemelerine tahliye talebini içeren dilekçelerini sunmuştu.

AYM, "ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için" kararın bir örneğini Altan ile Alpay'ın yargılandıkları mahkemelere göndermiş, İlgili mahkemelerin AYM'nin aldığı kararı değerlendirmeye aldıkları ve bu konuda bir karar vereceği öğrenilmişti.

AYM'den tutuklu gazeteciler için emsal karar
Mehmet Altan ve Şahin Alpay için son dakika tahliye kararı!
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Okuyucu Yorumları 23 yorum
TÜRKİYE DE HUKUK YOKTUR.TÜRKİYE DE ADALET YOKTUR.TÜRKİYEDE YARGI SARAYIN KAPISINA BAĞLANMIŞTIR.ANAYASA MAHKEMESİNİN KARARINA AĞIR CEZA MAHKEMESİ UYMAK ZORUNDADIR.UYMUYORSA EMİRLE HARAKET EDİYOR DEMEKTİR.BU GECE YARISI OTURUR YENİ İDDİANAME YAZARLAR TUTUKLULUĞU DEVAM ETTİRİRLER.
@cammeca Adalet için sayın Don Corleone'ye başvuracağım ve sana reddedemeyeceğin bir teklif yapacağım the gotfather
allahın adaleti yerini buldu
@cansu.nuray90 Allah ı bu işe karıştırma cansu bu aym ördek yavrusu değilsen..ne içiriyorlar size? üstelik bu altan soyu ateist.
@cansu.nuray90 eger bu allahın adeletiyse ben o allahın sen anladın sen
@xmanntas ataist ınsan evladı deyılmı ılla ınsanlar ataist dıye içerımı atılmalı
bu fetoşcular neden serbest bırakılıyor???
ne kadar fetoşcu varsa zamanında onlarala yiyip içen ne istedinde vermedim diyen feto istedi diye kendi askerine pusu kuran buna o imkanı veren devletin bütcesini fetoya teslim eden andımızı yasaklayan istiklal marşını protosto eden cumhuriyete atatürke hakaret eden pkk pazarlık yapan ne kadar varsa sen anladın koçum
Sarayın kararı ceza mahkemesi ise o uygulanır anayasa mahkemesinin uygulanmaz bu da türk tipi adalet (!) doğaçlama birşey
FETO mahkemeleri devam.Alpay da FETÖ cu idi.Ama Ahmet şık ne işi var içeride.
@siliya İşte biz,böyle derinn uykulardayız kardeşim! FETÖ cüler dışarıda fink atıyor! Alpay'ın ;asla Fetöcü olmadığını bizzat biliyorum!...Şöyle ki;bir dönem Typ ,eşittir Fetö..O zaman; Alpay nasıl Fetöcü? Denklem ltf!
tc adaleti yok...yobaz akpkk adaleti var..fetocuların hepsi akpkk da göreve devam ediyor..
anayasa mahkemesi karaeları da uygulanmiyorsa bu ülkede hukuk bitmiştir. hukuk herkese eşit olarak uygulanmalıdır, birilerinin tekelinde olmamalıdır. bu gün ülkede en güvenilmez kurumların başında adalet kurumları geliyor ise biraz oturup düşünmek lazım değil mi. çay toplamaya gittijkeri gün hukuk bu ülkede öldü
gelişen modern ülkelerde böyle bir ülke varmı dünyada ya ne oldu bizim ülkemize biz haketmiyoruz böyle şeyleri
demekki hala adliyelerde kripto hakim+savcı varmış !!
bundan sonrası AİHM ordan muhtemelen berat kararı ve tazminat kararı çıkacak bir köşe yazısı için insanları hayatını karartmak neymiş bu yobazlara gösterecekler kendilerinden olmayanı fetocu pkk gibi gösterenler halk bank müdürü atilla ve dolaysıyla türkiyeye kesilecek milyarlaca doları beklesinler
akp ve resin 40 yıllık arkadaşı feto uzun yıllar beraber yedip içtiler feto için ağlayanlar yüzyılın alimi diye akp.liler reis bile gel artık bitsin bu vatan hasreti deyişini dün gibi hatılıyorum ne istedinde vermedim diyende reisti o zaman kimse bu yazarlara fetocu demiyordu türk olimpiyatlarını bile türkiye bütcesinden verildi o zamanlar fetullaha feto diyenlere hapse attıryordu şimdi onlar masum kendilerinde olmayan gazatecilerde fetocu oldu öyle ben sizi aklınızı ?
Anayasa mı? bir canavar yarattık şimdi uğraşıp duruyoruz.
ne istedinde vermedik hocam dön artık vatanına diyen akepe başkanı recep de hemen görevinden alınıp azledilerek fetoculuktan halka açık bir şekilde yargılanmalıdır
Gerçek suçlular gerçekten cezalandırılsın arkadaş..kimse eyip bükmesin..hicbir şey devletin bekasından daha degerli ve önemli degildir..bekasina göz koyanin hesabı görülmeli..ama gercekten gercek teroristlerin
Yakında aym den çok kişi tahliye etmeye calistiklarinin yanina gidecek...
ÜLKEMİZDE ADALET KARAKÖYDE DİKİŞİYOR.??
HUKUKUN BİTTİĞİNİ GÖRDÜNÜZ DEĞİL Mİ?
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