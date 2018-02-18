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Son dakika: Şanlıurfa'da suya kapılan araçtaki 2 askerden kötü haber

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2018 20:49 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde dün gece, nöbet değişimine giden askerin içinde bulunduğu zırhlı aracın taşan derede devrilmesi sonucu sel suyuna kapılan 2 asker şehit oldu.

Son dakika: Şanlıurfa'da suya kapılan araçtaki 2 askerden kötü haber

İş makineleriyle farklı noktalarda açılan kanallar sayesinde derede su seviyesinin düşmesinin ardından zırhlı aracın yeri tam olarak tespit edildi. Bunun üzerine dereye uzanan alanı toprakla doldurarak yol yapan ekipler, yaklaşık 12 saat sonra askerlerin cenazesine ulaştı.

Askerlerin naaşı, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Akçakale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şehitlerin cenazesi, Şanlıurfa'da yarın düzenlenecek törenin ardından memleketlerine uğurlanacak.

Son dakika! Şanlıurfa'da zırhlı araç sele kapıldı: 2 asker kayıpSon dakika! Şanlıurfa'da zırhlı araç sele kapıldı: 2 asker kayıp
Afrin ve Hakkari'den acı haberler! 2 asker şehit olduAfrin ve Hakkari'den acı haberler! 2 asker şehit oldu
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Şanlıurfa asker şehit

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