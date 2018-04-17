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Son dakika! Stoçi'nin katil zanlıları yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 10:17 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre; 23 Ocak günü Bakırköy Ataköy'de sabah sporu yaparken, yanına yaklaşan bir tetikçi tarafından kafasından vurulan eczacı Kemal Stoçi'yi vuran şahısla kendini cinayete azmettirdiği değerlendirilen Sarallar grubundan 2 örgüt yöneticisinin de arasında bulunduğu 31 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

3 ay önce meydana gelen cinayetle ilgili olarak soruşturmayı yürüten İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yaptıkları çalışmalarda görgü tanığının verdiği ifade ve güvenlik kameraları üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda olayın yetkisini geçtiğimiz hafta yakalanarak gözaltına aldı.

Tuncelili Stoçi ailesi üyeleri arasında yer alan Musa ve Serdar Stoçi, 1990’lı yıllarda uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Hüseyin Baybaşin’in ‘Türkiye kolu’ olarak isimlerini duyurmuştu

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Anahtar Kelimeler:
Bakırköy kemal stoçi Sarallar

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