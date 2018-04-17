Son dakika! Stoçi'nin katil zanlıları yakalandı

3 ay önce meydana gelen cinayetle ilgili olarak soruşturmayı yürüten İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yaptıkları çalışmalarda görgü tanığının verdiği ifade ve güvenlik kameraları üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda olayın yetkisini geçtiğimiz hafta yakalanarak gözaltına aldı.

Tuncelili Stoçi ailesi üyeleri arasında yer alan Musa ve Serdar Stoçi, 1990’lı yıllarda uluslararası uyuşturucu kaçakçısı Hüseyin Baybaşin’in ‘Türkiye kolu’ olarak isimlerini duyurmuştu