Son KHK ile Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri ihraç edilenler listesi

701 Sayılı KHK ile Kara Kuvvetleri'nden 3 bin 77, Deniz Kuvvetleri'nden bin 126, Hava Kuvvetleri'nden bin 949 subay ve astsubay ihraç edildi. İşte son KHK ile ihraç edilenler isim isim, kurum kurum tam listesi...

Kuvvet komutanlıklarında ihraç edilenler listesi şöyle:

-Kara Kuvvetleri Komutanlığı: 3077

-Deniz Kuvvetleri Komutanlığı: 1126

-Hava Kuvvetlerinden 1949

-Jandarma Genel Komutanlığı: 649

-Sahil Güvelik Komutanlığı: 192



