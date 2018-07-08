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Son KHK ile Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri ihraç edilenler listesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 08:19 | Son Güncelleme

701 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı. Son KHK ile 18 bin 632 kişi ihraç edildi. İhraç edilenler arasında çok sayıda kuvvet komutanlıklarında görevli askerler de bulunuyor. Son KHK ihraç listesi belli oldu. İşte Resmi Gazete'de yayımlanan, Emniyet, TSK, Bakanlıklar ve diğer pek çok kurumdan son KHK ile ihraç edilenlerin isim isim tam listesi

Son KHK ile Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri ihraç edilenler listesi

701 Sayılı KHK ile Kara Kuvvetleri'nden 3 bin 77, Deniz Kuvvetleri'nden bin 126, Hava Kuvvetleri'nden bin 949 subay ve astsubay ihraç edildi. İşte son KHK ile ihraç edilenler isim isim, kurum kurum tam listesi...

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Kuvvet komutanlıklarında ihraç edilenler listesi şöyle:

-Kara Kuvvetleri Komutanlığı: 3077
-Deniz Kuvvetleri Komutanlığı: 1126
-Hava Kuvvetlerinden 1949
-Jandarma Genel Komutanlığı: 649
-Sahil Güvelik Komutanlığı: 192

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