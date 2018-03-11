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Şortlu kızı darp eden saldırganın hapis cezası kesinleşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 06:26 | Son Güncelleme

İstanbul Pendik’te, giydiği şort nedeniyle Asena Melisa Sağlam’ı minibüste darp eden Ercan Kızılateş’e verilen 3 yıl 4 aylık hapis cezası kesinleşti.

İstanbul Pendik’te, giydiği şort nedeniyle üniversite öğrencisi Asena Melisa Sağlam’a minibüste saldıran Ercan Kızılateş’e verilen 3 yıl 4 aylık hapis cezası kesinleşti. Minibüste saçını okşadığı genç kızı ardından da darp eden Kızılateş, geçen yıl haziran ayında tutuklandı. Hakkında ‘inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’, ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ ve ‘sarkıntılık yaparak cinsel saldırı’ suçlarından 11 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Gazete Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi, ‘laik ve sosyal hukuk devletinde kimsenin başkalarının kıyafet ve tercihlerine karışma hakkının bulunmadığını’ belirtti. Bu olayın başka kadınların kıyafet ve yaşantılarına da müdahale- baskı niteliğinde olduğunu vurgulayan mahkeme, ceza verirken olayın diğer kadınlar üzerindeki etkisini de dikkate alarak üst sınırdan hüküm kurdu.

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Sanığın, “Tahrik oldum” sözünün cinsel taciz olduğunu kaydeden mahkeme, saçlarına dokunarak da eylemini cinsel saldırı seviyesine çıkardığını belirtti. Kızılateş, toplam 3 yıl 4 ay hapse çarptırılıp tahliye edildi. ‘Vergi Kanunu’na muhalefet’ten hükümlü olan sanık, cezaevinden çıkamadı. Sanık avukatı, karara itiraz etti. Dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, yere mahkemenin kararında usule ve esasa dair herhangi bir hukuka aykırılığın bulunmadığına hükmetti. İtirazı reddeden üst mahkeme, cezayı onadı. Kızılateş’in ‘vergi’ cezasının yanı sıra Sağlam’a karşı eyleminden dolayı 1 yıl 3 ay daha cezaevinde kaldıktan sonra denetimli serbestlikten faydalanması bekleniyor.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Giymeyin su sortları ölmezsiniz Tamam bu üklede herkesin özgürlügü var istiyen istedigi gibi giyinebilir ama Unutulan bir sey var ülkemizin sapıkları Adam araçta dikkat edin orasını burasınıda karısıtırıyor hayatında böyle sey görmedigi için aç köpek gibi kıza saldırıyor Tamam sen ben hos karsılarız normal bir insan deriz ama elin öküzü bunu sarklı algılıyor Bu ülkede öküzmü yok çok o zaman bildigin semte göre giyinin Öküzleri bilen bilir kırmızıyı gördümü duramaz bunlarda böyle kız gördümü duramıyor İlle ben giyerim diyenler ne olursa olsun Buyrun bide Suriyelilerin arasına girin sortla
Bu olayların gerçekleşmesinden hükümet sorumludur,din tabanlı söylemler, ilahiyat profesörleri olduğunu zannedenler asansörde halvetden bahsederken nerede o bekir bozdağ gibi CHP ye gürleyenler,işte burada da gürleyin,bakın yanlışı yıllar önce başlattınız, bu tür zekası olmayanlara gaz verip fişeklediniz,kapalı giyinmeyen soyulmuş elma gibidir diyenlerin topluma yaptığı ihanete sessiz kaldınız,FESli gibi hainleri ziyaret ettiniz,duyarlı yargı görevlileri var Allahdan cezasını verdi, ama vicdanlarımızın yarası silinmedi,bunların devamı gelir şimdiden uyarın...DEAŞ kafalı gizliler çok...
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