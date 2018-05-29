"Sosyal destek miktarını 15 yılda 50 kat artırdık"

MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak son yıllarda inanılmaz düzenlemeler yaptık. Biz sosyal destek miktarını son 15 yılda tam 50 kat artırdık. Sosyal destek için 2002 yılında sadece 1 milyar liralık destek verilirken, bugün 1 yılda vermiş olduğumuz sosyal amaçlı destek miktarı 50 milyar lirayı aştı." dedi.

Bakan Elvan, Aile ve Sosyal Politikalar Mersin İl Müdürlüğü tarafından merkez Mezitli ilçesi Seymenli Mahallesi'ndeki bir restoranda düzenlenen programda koruyucu aileler ve çocuklarla bir araya geldi.

Burada konuşan Elvan, koruyucu ailelerin çocuk, aile sevgisi ve bağı olan, vatanını, milletini, devletini ve ay yıldızlı al bayrağı seven insanlar olduğunu belirtti.

Koruyucu ailelerin kimsesiz, yardıma muhtaç, sıcak bir ev ortamını özleyen çocuklara sahip çıktığını anlatan Bakan Elvan, ailelere fedakarlıklarından ve yardım severliklerinden dolayı teşekkür etti.

- "Sosyal amaçlı destek miktarı 50 milyar lirayı aştı"

Elvan, sosyal devlet anlayışının tam anlamıyla tesis edilmesine yönelik son 10 yılda önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Sosyal destek alanında ihtiyacımız olan çok değişik alanlar söz konusuydu. Engellilerimiz vardı ancak engellilerimiz yeterince destek alamıyordu. Diğer taraftan korunmaya muhtaç çocuklarımız vardı, onlar da yeterli miktarda destek alamıyordu. Yine sosyoekonomik açıdan dar gelirli olan kardeşlerimiz vardı onlara da yeterince destek yapılamıyordu. Ama sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak son yıllarda inanılmaz düzenlemeler yaptık. Biz sosyal destek miktarını son 15 yılda tam 50 kat artırdık. Sosyal destek için 2002 yılında sadece 1 milyar liralık destek verilirken bugün 1 yılda vermiş olduğumuz sosyal amaçlı destek miktarı 50 milyar lirayı aştı. Bizim merkezi yönetim bütçemizden kamu yatırımları için tahsis ettiğimiz kaynak 77 milyar lira, tüm Türkiye için sosyal amaçlı tahsis ettiğimiz kaynak miktarı 50 milyar liranın üzerinde. Bu bir rekor. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok gelişmiş ülkesine göre çok daha iyi, muazzam destek veren bir ülke konumuna geldik." diye konuştu.