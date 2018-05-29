"Sosyal destek miktarını 15 yılda 50 kat artırdık"

MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak son yıllarda inanılmaz düzenlemeler yaptık. Biz sosyal destek miktarını son 15 yılda tam 50 kat artırdık. Sosyal destek için 2002 yılında sadece 1 milyar liralık destek verilirken, bugün 1 yılda vermiş olduğumuz sosyal amaçlı destek miktarı 50 milyar lirayı aştı." dedi.
Bakan Elvan, Aile ve Sosyal Politikalar Mersin İl Müdürlüğü tarafından merkez Mezitli ilçesi Seymenli Mahallesi'ndeki bir restoranda düzenlenen programda koruyucu aileler ve çocuklarla bir araya geldi.
Burada konuşan Elvan, koruyucu ailelerin çocuk, aile sevgisi ve bağı olan, vatanını, milletini, devletini ve ay yıldızlı al bayrağı seven insanlar olduğunu belirtti.
Koruyucu ailelerin kimsesiz, yardıma muhtaç, sıcak bir ev ortamını özleyen çocuklara sahip çıktığını anlatan Bakan Elvan, ailelere fedakarlıklarından ve yardım severliklerinden dolayı teşekkür etti.
- "Sosyal amaçlı destek miktarı 50 milyar lirayı aştı"
Elvan, sosyal devlet anlayışının tam anlamıyla tesis edilmesine yönelik son 10 yılda önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "Sosyal destek alanında ihtiyacımız olan çok değişik alanlar söz konusuydu. Engellilerimiz vardı ancak engellilerimiz yeterince destek alamıyordu. Diğer taraftan korunmaya muhtaç çocuklarımız vardı, onlar da yeterli miktarda destek alamıyordu. Yine sosyoekonomik açıdan dar gelirli olan kardeşlerimiz vardı onlara da yeterince destek yapılamıyordu. Ama sosyal devlet anlayışının bir gereği olarak son yıllarda inanılmaz düzenlemeler yaptık. Biz sosyal destek miktarını son 15 yılda tam 50 kat artırdık. Sosyal destek için 2002 yılında sadece 1 milyar liralık destek verilirken bugün 1 yılda vermiş olduğumuz sosyal amaçlı destek miktarı 50 milyar lirayı aştı. Bizim merkezi yönetim bütçemizden kamu yatırımları için tahsis ettiğimiz kaynak 77 milyar lira, tüm Türkiye için sosyal amaçlı tahsis ettiğimiz kaynak miktarı 50 milyar liranın üzerinde. Bu bir rekor. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok gelişmiş ülkesine göre çok daha iyi, muazzam destek veren bir ülke konumuna geldik." diye konuştu.
Bakan Elvan, evde bakım hizmetleri de verdiklerini, koruyucu aile sistemini daha da geliştirmek istediklerini kaydetti.
Engellilere evde bakım hizmeti verdiklerine değinen Elvan, bakıma muhtaç birine ailesi bakamıyorsa ve özel bir rehabilitasyon merkezinde bakımı gerekiyorsa bu kişi için 3 bin 260 lira her ay ödeme gerçekleştirdiklerini anlattı.
- "Kimsesiz kim varsa her zaman yanındayız"
Sosyo-ekonomik durumu kötü olanlara ayda 770 liraya varan ölçüde ödemeler yaptıklarını vurgulayan Elvan, şöyle devam etti:
"Buradaki muradımız şu, biz istiyoruz ki açta, açıkta kimse kalmasın. Kimse mağdur olmasın. Her bir kardeşimizi kucaklayalım, sıcak bir yuva sağlayalım. Biz bu alandaki politikamıza bir yenisini daha ekledik. Nedir o? Geçmişte yurtlarda barınan o kimsesiz çocuklarımız bugün, birincisi aile ortamında, ikincisi ise biz bizatihi evler, daireler kiralayıp o çocuğun bir sokakta, mahallede, komşularıyla birlikte yaşamasını arzu ediyoruz. Bu çerçevede bugün itibarıyla hemen hemen çocuklarımızın önemli bir kısmını bu tür yerlere taşımış bulunuyoruz."
Elvan, geçmişte yardıma muhtaç olan, kimsesiz çocukların tek bir mekanda aynı ortamda yaşadığını ve büyüdüğünü kaydetti.
Bu çocukların büyüdüklerinde toplumdan kopuk, toplumla uyum konusunda sıkıntılar yaşadığını bildiren Elvan, bugün bunu tamamıyla ortadan kaldırdıklarını, korucuyu aileleri destekleyip, teşvik ettiklerini ve çocukların özel evlerde aile ortamı yaşamasını sağladıklarını anlattı.
Bakan Elvan, bundan sonra da bu tür desteklerin artacağına işaret ederek, kimsesizlerin yanında olduklarını, bundan sonra da olmaya devam edeceklerini belirtti.
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