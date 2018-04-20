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Sosyal medyadan terör propagandasına tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 23:44 | Son Güncelleme

Kastamonu'da, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı

Kastamonu'da, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle yakalanan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya aracılığıyla terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Y.E.G, Ş.S, O.Y, N.Ç, İ.A. ve A.T'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Savcılığa sevk edilen zanlılardan A.T. ve İ.A, buradaki ifadeleri sonrası sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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