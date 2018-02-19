Soyağacını öğrenenler şimdi de bu siteyi kilitleyecek

E-Devlet’te alt-üst soy bilgisi sorgulama hizmeti uygulanmaya başlanmış, yoğun ilgi ise E Devlet internet sitesini çökertmişti. İnternet kullanıcılarının girmek istediği siteye uzun süre ulaşılamasa da, site yeniden açılarak kullanıcılara hizmet vermeye başlamıştı. Sisteme giren vatandaşlar "belge oluştur" diyerek geçmiş yıllara ait soyağaçlarını öğrendi.

Soyağacını görüntüleyenlerin karşısına bu kez yen bir soru çıktı: Belgede yer alan köylerini nerede ve köyün tarihçesi ne?

Başbakanlık Osmanlı Arşivleri'nin “Osmanlıca Yer İsimleri” çalışmalarında köylere ilişkin bilgiler yer alıyor. Yaklaşık 5000 sayfalık bu çalışmaya aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

https://www.devletarsivleri.gov.tr/assets/content/Yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/osmanli_yer_adlari.pdf

https://www.devletarsivleri.gov.tr/assets/content/Yayinlar/elektronik-yayinlar/Rumeli_eyaleti.pdf

https://www.devletarsivleri.gov.tr/assets/content/Yayinlar/elektronik-yayinlar/anadolu_halep_yer_adlari.pdf