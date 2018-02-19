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Soyağacını öğrenenler şimdi de bu siteyi kilitleyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2018 14:54 | Son Güncelleme

Soyağacını öğrenen milyonlarca vatandaş şimdi de 'Köyüm nerede, köyümün tarihçesi ne?' diye arama yapıyor. Peki soyağacında yer alan köylerin tarihçesi nasıl öğrenilir. İşte tüm detaylar...

Soyağacını öğrenenler şimdi de bu siteyi kilitleyecek

E-Devlet’te alt-üst soy bilgisi sorgulama hizmeti uygulanmaya başlanmış, yoğun ilgi ise E Devlet internet sitesini çökertmişti. İnternet kullanıcılarının girmek istediği siteye uzun süre ulaşılamasa da, site yeniden açılarak kullanıcılara hizmet vermeye başlamıştı. Sisteme giren vatandaşlar "belge oluştur" diyerek geçmiş yıllara ait soyağaçlarını öğrendi.

Soyağacını görüntüleyenlerin karşısına bu kez yen bir soru çıktı: Belgede yer alan köylerini nerede ve köyün tarihçesi ne?

Soyağacıyla ilgili bu detayı tahmin bile edemezsiniz!Soyağacıyla ilgili bu detayı tahmin bile edemezsiniz!

Başbakanlık Osmanlı Arşivleri'nin “Osmanlıca Yer İsimleri” çalışmalarında köylere ilişkin bilgiler yer alıyor. Yaklaşık 5000 sayfalık bu çalışmaya aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz:

https://www.devletarsivleri.gov.tr/assets/content/Yayinlar/genel-mudurluk-yayinlar/osmanli_yer_adlari.pdf

https://www.devletarsivleri.gov.tr/assets/content/Yayinlar/elektronik-yayinlar/Rumeli_eyaleti.pdf

https://www.devletarsivleri.gov.tr/assets/content/Yayinlar/elektronik-yayinlar/anadolu_halep_yer_adlari.pdf

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Haydi bakalııım...milleti gündemden uzak tutabilmek adına, yeni bir oyuncak çıkardılaaar... Uyu necip milletim uyuuu...!! Bayramda; dedesinin elini öpmeye gitmeyenler...soyağacı peşine düştü...!! Millet, geçim derdindeymiş...Suriyeli mültecilerin yerine, bizim evlatlarımız savaşıyormuş...boşveeer, soyağacını bulmuşuz yaaa..yaşasııın...!!!
yetmedi birde milleti buradan ayrıştıracaklar, biraz göz gezdirdim yok bilmem şu şehir rum kökenli bilmem şu şehir çerkez şu şehir ermeni şu şehir kürt şu şehir boşnak, şu şehir alevi şu şehir sünni yok şu şehir yahudi şurası süryani falan. AKP NİN İSTEDİĞİ BİR AN ÖNCE ABD BOP ORTAK PLANINA SADIK KALARAK ÜLKEYİ BAŞKANLIK ADI ALTINDA AYRIŞTIRMAK VE EYALETLERE BÖLMEK..! bizlere ve sizlere düşen milli birliği korumak ve diri olmak için akp yi bir an önce sandsığa gömmektir. aksi halde gelecek hiç ama hiç parlak diğil. ülkenin kan kaybetmesi için sürekli yeni ve zarar veren gündemler üretiyorlar
ALLAHIM sen bu millete akıl ver yarabbi koyunluktan yürüyen cesete döndüler nelerle uğraşıyorlar
BENİM 1894 TEKİ DEDEMİN 3 KULAĞİ VARMIŞ EBEMİN 4 KULAĞI 3 BURNU 8 AYAĞI 6 KOLU VARMIŞ ( ŞAKA LA ŞAKA ) 2 KULAKLI TEK BURUNLU İK KOLLU İKİ BACAKLI UZUN KISA ESMER SARIŞIN vb İNSANLARMIŞ CESARETLİ OLANI KORKAK OLANI GÜZEL ÇİRKİN ZENGİN FAKİR AKILLI AKILSIZ vb OLANLARI VARMIŞ NETİCEMİ İNSANMIŞ HEPSİ BİLDİĞİN İNSAN YAŞAMIŞ VE ÖLMÜŞLER
http://www.koylerim.com sitesinden öğrenebilirsiniz. Bende köyümün tarihçesi ve resimlerini oradan buldum...
Dedelerin iyi veya kötü,şu,bu ne yazar.Sen adam mısın ona bak?
buda bir siyasi oyun !! milleti bir birinden ayırma çabası. adamaın aklına şu sorular geliyor. 1 - ne gerek var dı bu millet yıllardır birlikte bir çatı altında yaşamış. yeni nesiller bu toplumun ferdi olarak yetişmiş bu milleti benimsemiştir. dinini toprağını, ekmeğini paylaşamış ve öğrenmiştir. ırkı şu olmuş, soyu bu olmuş ne önemi var. 2- soy ağacına bağlı kalmaya çalışan insanlar, diğerlerine karşı bir lik oluşturma çabasına girecekler ve grup grup halk millet anlayışından uzaklaştırılacak bu da bazılarının işine yarayacaktır. yani sen ben ayrılığı. vb... be ngerekli olduğunu düşünm
Irkcılık kötü birşey fakat ırkcılar soy ağacını görünce ırkçılıktan vazgeçerler , illaki bi yerlerden gelme oluyor. ırkcılık nedir zaten herkes aynı topraktan gelmiyor mu ?
HER ZENCİDEN BASKETBOLCU İYİ BİR SPORCU OLMAZ HER URFALI İBRAHİM TATLISES OLAMAZ KISACA SADEDE GELİRSEM ; BOŞ BELEŞ İŞLER
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