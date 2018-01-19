Süper Loto sonuçları 18 Ocak: Altı bilen oldu mu yoksa devretti mi? İşte 535. hafta Süper Loto sonucu

Süper Loto sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi dün akşam canlı yayında yapıldı. Herkesin heyecanla beklediği Süper Loto sonuçları, noterin de hazır olduğu çekiliş ile belirlendi. Süper Loto, geçen hafta 27 milyon lira devredince büyük ikramiyeyi kazanma hayaliyle binlerce kişi bayiler önünde kuyruk oluşturdular. Büyük ikramiyenin artırdığı ilgi ile büyük ikramiye miktarı daha fazla arttı ve 34 milyon liraya kadar çıktı. Peki Süper Loto'da altı bilen oldu mu? İşte Süper Loto sonuçları...
Heyecanla beklenen Süper Loto çekilişi, dün akşam 21.15'de Milli Piyango İdaresi genel müdürlük binasındaki çekiliş salonunda gerçekleştirildi. Çekiliş küresi içine yerleştirilen 1-54 sayıları, noterin huzurunda döndürülmeye başlandı. Ve basılan bir düğme ile haftanın şanslı altı sayısı tek tek düşmeye başladı. Çekiliş sonrasında açıklanan haftanın sayıları; 11, 17, 20, 29, 36 ve 51 olarak belirlendi. Ekran başında çekilişi izleyenler, hemen kuponlarını kontrol etmeye başladılar. mpi.gov.tr sitesinde Süper Loto sonuçları 21.30 itibariyle şu şekilde açıklandı;
Süper Loto 535. haftanın kazandıran numaraları; 11, 17, 20, 29, 36, 51 olarak belirlendi. Süper Loto çekilişinde bu altı sayıyı doğru tahmin eden çıkmadı. Böylece Süper Loto 11. kez devir etti. Gelecek haftaya devreden Süper Loto büyük ikramiye miktarı ise; 34 milyon 56 bin 110 lira 65 kuruş oldu. Yani önümüzde hafta yapılacak Süper Loto çekilişinde ikramiyenin 40 milyon liranın üzerinde olacak demektir.
Süper Loto çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ve bilenlerin sayısı ise şu şekilde; 5 bilen 182 kişi 11 bin 524 lira beşer kuruş, 4 bilen 11 bin 636 kişi 193 lira yirmi beşer kuruş ve 3 bilen 251 bin 963 kişi ise 15 lira kırk beşer kuruş..
SIRADA SAYISAL LOTO VAR!
2018 yılına büyük bir ikramiye deviri ile giren Süper Loto'da büyük ikramiye artmaya devam ediyor. 11. kez devir eden Süper Loto'da haftaya 34 milyon lira kaldı. Süper Loto çekilişinden sonra gözler Sayısal Loto'ya çevrildi. Geçen hafta yapılan Sayısal Loto çekilişinde iki kişi altı bilerek devirli olan ikramiyeyi paylaştılar. Denizli ve Tekirdağ'dan kuponlarını yatırdıkları öğrenilen Sayısal Loto talihlileri, 1 milyon 962 biner lira ikramiye kazandılar. Sayısal Loto çekilişi, 20 Ocak Cumartesi akşamı saat 21.15'te yapılacak.
Süper Loto 534. hafta kazandıran numaraları; 4, 23, 27, 36, 51, 54 olarak belirlendi.
Süper Loto çekilişinde altı bilen olmadı. 10 kez devir Süper Loto'da 27 milyon 315 bin 219 lira 25 kuruş olan ikramiye haftaya devir etti. Gelecek hafta büyük ikramiyenin 32 milyon lira ve üstü olması bekleniyor.
Süper Loto çekilişinde büyük ikramiyeyi bir sayı ile kaçıran yani beş bilen 184 kişi, 9 bin 351 liralık ikramiye ile teselli oldular. 4 bilen 10 bin 69 kişi 183 lira seksener kuruş, 3 bilen 219 bin 17 kişi ise 14 lira 55'er kuruş ikramiye alacak.
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