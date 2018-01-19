Süper Loto sonuçları 18 Ocak: Altı bilen oldu mu yoksa devretti mi? İşte 535. hafta Süper Loto sonucu

Son Güncelleme 32 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 19.01.2018 07:30 |32 dakika önce

Süper Loto sonuçları belli oldu. Geçen hafta altı bilen olmayınca 27 milyon lira devreden Süper Loto sonuçları merakla bekleniyordu. Süper Loto'da hangi sayılar çıktı, altı bilen oldu mu yoksa Süper Loto bir kez daha mı devretti? Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 535. hafta Süper Loto çekilişi dün akşam canlı yayında yapıldı ve haftanın şanslı sayıları belirlendi. 54 sayı içinde çekilen bu altı sayıyı doğru tahmin eden oldu mu? İşte Süper Loto sonuçları ve haftanın numaraları...

Süper Loto sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi dün akşam canlı yayında yapıldı. Herkesin heyecanla beklediği Süper Loto sonuçları, noterin de hazır olduğu çekiliş ile belirlendi. Süper Loto, geçen hafta 27 milyon lira devredince büyük ikramiyeyi kazanma hayaliyle binlerce kişi bayiler önünde kuyruk oluşturdular. Büyük ikramiyenin artırdığı ilgi ile büyük ikramiye miktarı daha fazla arttı ve 34 milyon liraya kadar çıktı. Peki Süper Loto'da altı bilen oldu mu? İşte Süper Loto sonuçları... Heyecanla beklenen Süper Loto çekilişi, dün akşam 21.15'de Milli Piyango İdaresi genel müdürlük binasındaki çekiliş salonunda gerçekleştirildi. Çekiliş küresi içine yerleştirilen 1-54 sayıları, noterin huzurunda döndürülmeye başlandı. Ve basılan bir düğme ile haftanın şanslı altı sayısı tek tek düşmeye başladı. Çekiliş sonrasında açıklanan haftanın sayıları; 11, 17, 20, 29, 36 ve 51 olarak belirlendi. Ekran başında çekilişi izleyenler, hemen kuponlarını kontrol etmeye başladılar. mpi.gov.tr sitesinde Süper Loto sonuçları 21.30 itibariyle şu şekilde açıklandı;