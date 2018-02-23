Süper Loto sonuçları - 22 Şubat Süper Loto sonucu: Süper Loto'da tahminler yine tutmadı, ikramiye 8.5 milyon TL!

Süper Loto sonuçları, dün akşam Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan çekilişle belli oldu. Canlı yayından ve noter huzurunda yapılan çekilişin adresi, Ankara Balgat'taki MPİ Genel Müdürlük binasındaki çekiliş salonuydu. Bazı vatandaşlarında katıldığı Süper Loto çekilişinde haftanın şanslı altı sayısı, küreye konulan 1-54 sayıları içinden çekildi. Heyacanla beklenen Süper Loto çekilişi sonuçlarına göre bu hafta da altı bilen olmadı. 4. kez devreden Süper Loto'da ikramiye 8.5 milyon lirayı buldu. Bu hafta da kasada kalan Süper Loto ikramiyesinin haftaya 12 milyon lirayı bulması bekleniyor. İşte 22 Şubat Süper Loto sonuçları, haftanın sayıları ve çekilişe dair sayısal bilgiler... SÜPER LOTO SONUÇLARI 22 ŞUBAT Süper Loto'da 540. haftanın kazandıran numaraları; 4, 17, 22, 27, 43, 47 olarak belirlendi. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan 22 Şubat Süper Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 8 milyon 579 bin 664 lira 13 kuruşluk ikramiye haftaya devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 128 kişi 5 bin 941 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 5 bin 757 kişi 141 lira 65'er kuruş, 3 bilen 109 bin 369 kişi 12 lira 90 'ar kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Dördüncü kez devreden çekilişte, 2 milyon 986 bin 902 lira 35 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 2 milyon 157 bin 198 lira 41 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 206 bin 830 lira 36 kuruş kamuya aktarılacak. GEÇEN HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI Süper Loto 539. haftanın sayıları; 6, 7, 19, 40, 53, 54 olarak belirlendi. Süper Loto çekilişinde bu altı sayıyı doğru tahmin eden olmadığı için 6 milyon 135 bin 829 lira 87 kuruş ikramiye haftaya devretti. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Loto çekilişinde 5 bilen 44 kişi 15 bin 633 lira kırkar kuruş, 4 bilen 3 bin 387 kişi 218 lira on beşer kuruş ve 3 bilen 75 bin 910 kişi ise 16 lira seksener kuruş kazandılar. SÜPER LOTO OYUNU NEDİR, NASIL OYNANIR? Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından 19 Ekim 2007 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan sayısal bir oyundur. Süper Loto'da bir küre içinde 1-54 sayıları konularak içinden altı tanesi çekilir ve haftanın şanslı sayıları belirlenir. Süper Loto oyunu oynayanlar ise bu sayılardan sırasıyla 6, 5, 4 ve 3 tanesini doğru tahmin ederek ikramiye kazanmaya çalışır. En büyük ikramiye için 6 sayının hepsini doğru bilmek gerekir. Süper Loto'da diğer şans oyunlarından farklı olarak devir sınırı yoktur. Yani katılımcılar tarafından altı bilen çıkana kadar Süper Loto devretmeye devam eder. Bu şekilde devreden Süper Loto, geçtiğimiz haftalarda bir kişiye 42 milyon lira ikramiye kazandırdı.