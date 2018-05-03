Süper Loto sonuçları 3 Mayıs çekilişi! 2 devirli ikramiye için çekiliş!

Mayıs ayının ilk Süper Loto sonuçları bu akşam yapılacak çekiliş ile belli olacak. geldik. MPİ'nin en çok kazandıran şans oyunu olan Süper Loto için bu akşam 550. çekiliş yapılacak. 3 Mayıs Süper Loto sonuçları için yapılacak çekiliş, 2 devirli ikramiye için gerçekleştirilecek. Bakalım bu akşamki Süper Loto sonuçları ne olacak?

hafta Süper Loto sonuçları için yapılacak çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında yapılacak. MPİ'nin Ankara Balgat'taki merkezinde yapılacak çekiliş saat 21.15'te başlayacak. Şanslı numaraların belirlenişini aşağıdaki MPİ canlı yayın bağlantısından takip edebilirsiniz.

Süper Loto 3 Mayıs çekilişi canlı yayın için tıklayınız (21.15)

3 MAYIS SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın numaraları çekildikten sonra 550. hafta Süper Loto sonuçları da ortaya çıkacak. Milli Piyango İdaresi Şans Topu sonuçlarını ve ikramiye dağılımını saat 21.30 ile 21.45 arasında açıklanıyor. Aşağıdaki bağlantı ile bu akşam haftanın Süper Loto sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

550. hafta Süper Loto sonuçları ve numaraları için tıklayınız (21.30)

ÖNCEKİ HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 550'nci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 8, 18, 19, 30, 33, 45 oldu.

Geçtiğimiz haftanın Süper Loto sonuçlarına göre; 6 bilen kimse çıkmadı ve 3 milyon 499 bin 67 lira 56 kuruş devretti. 5 bilen 48 kişi 11.782,05 TL, 4 bilen 3.383 kişi 179,55 TL, 3 bilen 71.320 kişi ise 14,70 TL ikramiye kazandılar.