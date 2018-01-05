Süper Loto sonuçları 4 Ocak: Süper Loto devretti mi? İşte Süper Loto 533 hafta sonucu

Süper Loto dün akşam çekildi ve sonuçları mpi.gov.tr sitesinde yayınlandı. Heyecanla beklenen 533. hafta Süper Loto sonuçları belli oldu. Süper Loto geçen hafta altı bilen olmayınca 8. kez devretmişti. Geçen haftadan devreden ikramiye ise yaklaşık 18 milyon lira olunca bu büyük ikramiyeyi kazanmanın hayali ile Süper Loto kuponları dolduruldu ve sonuçları heyecanla beklenmeye başlandı. Süper Loto sonuçları tüm detayları ile haberimizde.

Süper Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te canlı yayında çekildi. 1-54 sayıları içeren küre çalıştırıldı. Ve haftanın şanslı sayıları teker teker belli olmaya başladı. Süper Loto çekilişinde altı bilenin 21 milyon lira kazanacağı açıklanmıştı. Nefesler tutuldu ve altı sayının belli olması beklendi. Fakat Süper Loto tahminleri bu hafta da boş çıktı. Çünkü çıkan altı sayıyı bilen olmadı. Süper Loto bir kez daha devir etti. Haftaya devir eden tutar ise yaklaşık 22 milyon lira idi. İşte heyecanla beklenen Süper Loto sonuçları, haftanın numaraları ile dağıtılan ikramiye miktarları...