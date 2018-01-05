Süper Loto sonuçları 4 Ocak: Süper Loto devretti mi? İşte Süper Loto 533 hafta sonucu

Süper Loto dün akşam çekildi ve sonuçları mpi.gov.tr sitesinde yayınlandı. Heyecanla beklenen 533. hafta Süper Loto sonuçları belli oldu. Süper Loto geçen hafta altı bilen olmayınca 8. kez devretmişti. Geçen haftadan devreden ikramiye ise yaklaşık 18 milyon lira olunca bu büyük ikramiyeyi kazanmanın hayali ile Süper Loto kuponları dolduruldu ve sonuçları heyecanla beklenmeye başlandı. Süper Loto sonuçları tüm detayları ile haberimizde.
Süper Loto çekilişi, Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te canlı yayında çekildi. 1-54 sayıları içeren küre çalıştırıldı. Ve haftanın şanslı sayıları teker teker belli olmaya başladı. Süper Loto çekilişinde altı bilenin 21 milyon lira kazanacağı açıklanmıştı. Nefesler tutuldu ve altı sayının belli olması beklendi. Fakat Süper Loto tahminleri bu hafta da boş çıktı. Çünkü çıkan altı sayıyı bilen olmadı. Süper Loto bir kez daha devir etti. Haftaya devir eden tutar ise yaklaşık 22 milyon lira idi. İşte heyecanla beklenen Süper Loto sonuçları, haftanın numaraları ile dağıtılan ikramiye miktarları...
Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 533'üncü hafta çekilişinde kazandıran numaralar 3, 15, 20, 30, 40 ve 52 olarak belirlendi.
Süper Loto oyununun çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 21 milyon 785 bin 963 lira 48 kuruşluk ikramiye haftaya devretti. Gelecek hafta yapılacak Süper Loto çekilişinde ikramiyenin 25 milyonu aşmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Süper Loto çekilişinde, 5 bilen 100 kişi 12 bin 380 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 7 bin 648 kişi 173 lira 70'er kuruş, 3 bilen 149 bin 148 kişi 15 lira 40'ar kuruş ikramiye almaya hak kazandı.
Süper Loto çekilişinde, 4 milyon 863 bin 366 lira 80 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan, KDV olarak 3 milyon 514 bin 816 lira 7 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 964 bin 997 lira 59 kuruş kamuya aktarılacak.
Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur. Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.
İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür. İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.
Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir. Yani Süper Loto çekilişinde devir sayısında sınırlama yoktur!
Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,
(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.
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