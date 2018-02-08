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Süper Loto sonuçları 8 Şubat - MPİ 538. Süper Loto sonucu

GÜNCEL HABERLERİ | 08.02.2018 21:39 | Son Güncelleme

Süper Loto sonuçları açıklandı. 8 Şubat Süper Loto sonuçları merakla bekleniyordu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 538. hafta Süper Loto çekilişi canlı yayında yapıldı. 54 sayı içerisinden seçilen altı sayı ile haftanın şanslı sayıları belirlendi. Peki Süper Loto çekilişinde altı bilen oldu mu yoksa bir kere daha devretti mi? İşte Süper Loto sonuçları, haftanın şanslı sayıları ve çekilişin tüm detayları...

Süper Loto sonuçları 8 Şubat - MPİ 538. Süper Loto sonucu

Süper Loto sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto 8 Şubat çekilişi yapıldı. Noterin huzurunda canlı yayında yapılan 538. hafta Süper Loto çekilişi ile haftanın sayıları belirlendi. Geçen hafta devir eden Süper Loto sonuçları merakla bekleniyordu. Peki Süper Loto'da altı bilen oldu mu? Yoksa Süper Loto bir kez daha devir mi etti? İşte Süper Loto sonuçları, haftanın kazandıran numaraları ve çekilişin detayları...

8 ŞUBAT SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto 538. haftanın kazandıran numaraları; 3, 17, 21, 27, 28, 43 olarak belirlendi.

Süper Loto çekilişinde altı bilen olmayınca 3 milyon 925 bin 73 lira 23 kuruş ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Loto çekilişinde 5 bilen 71 kişi 9 bin 99 lira kırkar kuruş, 4 bilen 4 bin 130 kişi 167 lira yetmişer kuruş ve 3 bilen 87 bin 862 kişi ise 13 lira altmış beşer kuruş kazandılar.

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ÖNCEKİ HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın numaraları: 18, 20, 30, 46, 48, 49

MPİ'nin açıkladığı Süper Loto sonuçlarına göre sıradaki çekilişe tam olarak 1 milyon 848 bin 542 lira 49 kuruş devretti. Süper Loto çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı şöyle oldu; 5 bilen 46 kişi 12 bin 502 lira yetmiş beşer kuruş, 4 bilen 2 bin 831 kişi 218 lira beşer kuruş ile 3 bilen 61 bin 493 kişi 17 lira otuz beşer kuruş kazandılar.

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