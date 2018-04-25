HABER

Suriye'den kahreden haber!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 13:54 | Son Güncelleme

Suriye'nin Halep kentine bağlı Mera kasabasında görev yapan uzman çavuş kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Suriye'den kahreden haber!

Dün akşam saatlerinde aniden fenalaşan Uzman Çavuş İdris Özer (46) Mera kasabasındaki hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden İdris Özer'in cenazesi ilk önce Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Özer'in naaşı, sabah saatlerinde otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adlı Tıp Kurumuna gönderildi. Uzman Çavuş Özer’in Osmaniye'de toprağa verileceği öğrenildi.

FENALAŞAN POLİS DE ŞEHİT OLDU

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un 12 Mart'taki Mardin programı sırasında, müze çatısından düşerek ağır yaralanan özel harekât polisi Kubilay Karaman (28), bugün sabaha karşı şehit oldu.

Mardin'e 12 Mart'ta gelen Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un açılışını yaptığı Müze Müdürlüğü çatısında güvenlik önlemi kapsamında görevli özel harekât polisi Kubilay Karaman, bir anda dengesini yitirerek yere düştü. Ağır yaralanan ve Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Karaman, bugün sabaha karşı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Erzurumlu olduğu belirtilen Şehit Polis Kubilay Karaman için bugün Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde tören düzenleneceği öğrenildi.

İHA


Suriye'de Rus paralı askerler görüntülendiSuriye'de Rus paralı askerler görüntülendi
Helikopterle imha edildiler!Helikopterle imha edildiler!
Tunceli'de hareketlilik! Operasyon sürüyorTunceli'de hareketlilik! Operasyon sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Suriye şehit Kilis TSK

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin ilk cezası belli oldu

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi

24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

24 Haziran seçim sonuçları için son anket!

Survivor birleşme partisinde Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz! 'Bu sene bir ilk yaşanacak'

Survivor birleşme partisinde Acun Ilıcalı'dan büyük sürpriz! 'Bu sene bir ilk yaşanacak'

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

İşte Abdullah Gül'ün tek şartı!

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

AK Parti grup toplantısında Erdoğan'ı sinirlendiren an!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Canlı yayında tehditler savuran Akit TV sunucusu zorla mahkemeye götürülecek

Canlı yayında tehditler savuran Akit TV sunucusu zorla mahkemeye götürülecek

Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'Abdullah Gül' yorumu!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'Abdullah Gül' yorumu!

Eşi ile sevgilisini öldüren adam kendini böyle savundu: Namus

Eşi ile sevgilisini öldüren adam kendini böyle savundu: Namus

Cumhuriyet gazetesi davasında savunmaların ardından karar bekleniyor

Cumhuriyet gazetesi davasında savunmaların ardından karar bekleniyor

'24 Haziran seçim sonuçları için Gül'ün şansı çok az, Akşener'in ise hiç yok'

'24 Haziran seçim sonuçları için Gül'ün şansı çok az, Akşener'in ise hiç yok'

Anneler Günü ne zaman? 2018'de Anneler Günü hangi gün kutlanacak?

Anneler Günü ne zaman? 2018'de Anneler Günü hangi gün kutlanacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.