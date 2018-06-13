HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Suriye'de koalisyon saldırılarında 13 günde 35 sivil öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 12:30 | Son Güncelleme

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri, Suriye'nin Haseke ilinde terör örgütü DEAŞ'ın işgalindeki bölgelere düzenlediği hava saldırılarına devam ediyor - 13 gündür devam eden saldırılarda 35 sivil can verdi

HASEKE/ANKARA (AA) - ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçlerinin Suriye'nin Haseke ilinin güney kırsalında terör örgütü DEAŞ'ın işgalindeki bölgelere bu ay düzenlediği hava saldırılarında 35 sivil hayatını kaybetti.

AA'nın Haseke'deki yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, uluslararası koalisyon güçlerinin DEAŞ'ın işgalindeki sivil yerleşimlere bu ay düzenlediği hava saldırılarında 35 sivil hayatını kaybetti.

Koalisyon güçleri bu ayın başından itibaren Haseke'nin güney kırsalındaki Tel eş-Şair, El-Cezza, Ez-Zib Heddeç ve El-Hasan beldelerine hava saldırıları düzenledi.

Koalisyonun Tel eş-Şair'e dünkü saldırısında 10, El-Cezza'da (5 Haziran) 10, Tel eş-Şair'da (4 Haziran) 5, El-Hasan'da (3 Haziran) 2, Ez-Zib Heddeç'de (1 Haziran) ise 8 sivil can verdi.

Öte yandan koalisyon güçlerinin Suriye'nin Haseke ilinin güneydoğusunda yer alan El Fadıl köyüne düzenlediği hava saldırısında 25 sivil ölmüştü.

Ülkenin doğusundaki DEAŞ unsurları, Irak sınırında Haseke ve Deyrizor illeri içinde kuşatmada kalan birbirinden kopuk iki farklı bölgede varlık gösteriyor.

YPG/PKK, mayıs başında ABD ve Fransa'nın desteğiyle buradaki DEAŞ unsurlarına karşı operasyonu yeniden başlatmıştı. Örgüt henüz bir ilerleme kaydedemezken, DEAŞ kuvvetli biçimde karşılık veriyor.

AA'nın harita alan ölçümlerine göre, DEAŞ'ın işgal alanları ülke topraklarının yaklaşık yüzde 5'ine denk geliyor.

PARTNERInstagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!Instagram fenomeni ninesini bakıma aldı sonuç yıkılıyor!
Ukraynalılar korosu, Türkçe ilahiler söylediUkraynalılar korosu, Türkçe ilahiler söyledi
Gözlerini açtırmaya gittiği klinikte mutluluğu bulduGözlerini açtırmaya gittiği klinikte mutluluğu buldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DEAŞ Koalisyon saldırılar Suriye

En Çok Okunan Haberler

Fatih Altaylı Erdoğan'ın Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingi ile ilgili sözlerine tepki gösterdi: Bu cümle olmadı

Fatih Altaylı Erdoğan'ın Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingi ile ilgili sözlerine tepki gösterdi: Bu cümle olmadı

HDP'den muhalefete seçim teklifi!

HDP'den muhalefete seçim teklifi!

Emeklilere büyük müjde! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı ne kadar olacak?

Emeklilere büyük müjde! SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammı ne kadar olacak?

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Metin Hara'dan Adriana Lima'ya: Eğer yatağındaysan...

Tansu Çiller ve Meral Akşener arasında şok tartışma!

Tansu Çiller ve Meral Akşener arasında şok tartışma!

Nagehan Alçı'dan dikkat çeken çıkış: Erdoğan’a da Türk mahkemeleri ceza vermeli

Nagehan Alçı'dan dikkat çeken çıkış: Erdoğan’a da Türk mahkemeleri ceza vermeli

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Anadolu Otoyolu'nda servis aracı yanıyor

Son dakika! Anadolu Otoyolu'nda servis aracı yanıyor

Dilencilikten aldıkları parayı öyle bir şeye verdiler ki...

Dilencilikten aldıkları parayı öyle bir şeye verdiler ki...

Şule Çet'in son görüntüleri... Ölüme böyle gitti

Şule Çet'in son görüntüleri... Ölüme böyle gitti

FETÖ'nün 'Altın Çocuğu' adliyede!

FETÖ'nün 'Altın Çocuğu' adliyede!

Son dakika! AA'nın 'Adil Öksüz' iddiasına Mevlüt Çavuşoğlu'ndan yanıt

Son dakika! AA'nın 'Adil Öksüz' iddiasına Mevlüt Çavuşoğlu'ndan yanıt

Fatih'de halk otobüsüyle minibüs çarpıştı!

Fatih'de halk otobüsüyle minibüs çarpıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.