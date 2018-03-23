HABER

Taksim Gezi Parkı'ndaki eylemcilerin çadırlarını yaktıran polise hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 13:31 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, Taksim'de Gezi Parkı olayları sırasında eylemcilerin çadırlarını yaktıran polise ceza verildi.

Taksim'de Gezi Parkı olayları sırasında eylemcilerin çadırlarını yaktıran polise ceza verildi. Eski Beyoğlu Emniyet Müdür Yardımcısı Ramazan Emekli'ye 10 ay hapis cezası verildi

AYRINTILAR GELECEK...

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın şehidi de dolandırmış,Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın şehidi de dolandırmış,
İşte terör örgütünün muharebe merkeziİşte terör örgütünün muharebe merkezi
Sır ölüm bu ifadeyle çözülecekSır ölüm bu ifadeyle çözülecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Taksim gezi parkı

En Çok Okunan Haberler

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

ABD operasyon başlattı! Savaş gemileri Çin'e yaklaştı

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'la ilgili yeni detay! Paraları iade etmişler

Uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'la ilgili yeni detay! Paraları iade etmişler

Son ankette bomba Abdullah Gül detayı!

Son ankette bomba Abdullah Gül detayı!

Suriye'de korkunç saldırı! Yanarak can verdiler

Suriye'de korkunç saldırı! Yanarak can verdiler

Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı! Fotoğraf çektirmek için bağış yapmış

Cem Uzan İngiltere'yi karıştırdı! Fotoğraf çektirmek için bağış yapmış

Okuyucu Yorumları 9 yorum
eski olduğuna göre fetöcü falan. Görevini yapan trafik polisini haksız yere görevden uzaklaştıran istanbul il emniyet müdür yardımcısına ne ceza verilecek? O kendinizden olunca ceza yok değilmi?
HA YENİ ANLADINIZ DEGİLMİ ORTAGIZ FETO NUN GENCLERİ PROVAKE ETTİGİNİ....YILLARDIR VATANSEVER DEMOKRATİK GENCLERE FETOCU DEDİNİZ AMA O ZAMAN BERABER ÇALISTIKLARINIZ FETOCU CIKTI DEGİLMİ... BIRAKIN ARTIK SAGO SOLA FETOCU DEMEYİDE İÇİNİZDEKİLERİ CIKARTIN ARTIK MEYDANA
@cahitcihat boş yapma cahil
hani terörist bizdik ?
10 ay mı? o hareket kaç kişinin ölümüne neden oldu!! 10 ay ha
@oozn kaç kişi öldü sayıyı söylesene
kadıköy müdürünü serbest bıraktınız
ne çok verilmiş be
vatanı için yaktırmıştı, şimdi ihanet için yaktırmış oldu.
Diğer Haberler
Orgeneral Güler o gece yaşananları anlattı: Akın Öztürk gelmek için yalvardı!

Orgeneral Güler o gece yaşananları anlattı: Akın Öztürk gelmek için yalvardı!

Başbakan Yıldırım: Kuzey Irak'a hava sahasını bugün itibarıyla açıyoruz

Başbakan Yıldırım: Kuzey Irak'a hava sahasını bugün itibarıyla açıyoruz

Herkes onu arıyor! Trabzon'da dereye uçan polis için 464 kişilik ekip!

Herkes onu arıyor! Trabzon'da dereye uçan polis için 464 kişilik ekip!

Gerçek kahraman! Şehit pilot, F-16 köyün üzerine düşmesin diye kendini feda etmiş

Gerçek kahraman! Şehit pilot, F-16 köyün üzerine düşmesin diye kendini feda etmiş

Uğruna 5 kişiyi öldürdü! Katliam köyünden son görüntüler

Uğruna 5 kişiyi öldürdü! Katliam köyünden son görüntüler

PKK'nın kritik ismi Kuzey Irak'ta öldürüldü

PKK'nın kritik ismi Kuzey Irak'ta öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.