Tansu Çiller: Yaptığım her şey doğru demiyorum!

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü "Çiller’in seçim tahmini ve Yenikapı izlenimleri" başlıklı yazısında Yenikapı mitingine katılan Eski Başbakan Tansu Çiller eleştirilerine değindi. Çiller'in mitinge Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından davet edildiğini belirten Selvi, Çiller'in "Ama ben davet üzerine bu çıkışı yaptım diyemem. Benim davete gitmem, tamamen milli şuurdan kaynaklandı” dediğini aktardı.

Sosyal medya eleştirileri hakkında Selvi'ye konuşan Çiller. "Korku refleksi olmasa bu kadar tepki olmazdı. Doğruları söylememden rahatsız olanlar olabilir. Yaptığım her şey doğruydu demiyorum. Çok gençtik, çok idealisttik, birçok şeyi kısa zaman içinde yapmak isterken karşımda çok geniş bir cephe buldum. Çok yoğun yıpratma kampanyaları ile karşı karşıya kaldım” ifadesini kullandı.

24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerine yönelik tahminde de bulunan Çiller, "Kafalar karışık. Yeni bir sistem, taraflar çok karıştı. Tahmin yapabilmek zor. Seçim sonrası yönetimin nasıl oluşacağını anlayan yok. Çok bilinmeyenli bir seçime giriliyor. Tahmini zor bir ortamdayız” dedi. Selvi, İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener sorusuna ise Tansu Çiller'in yanıt vermediğini belirtti. (Yazının tamamını okumak için tıklayınız)

