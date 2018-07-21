Ordu'nun Ünye ilçesinde, Tarihi Kentler Birliği Ünye Bölge Toplantısı düzenlendi.

Ünye Belediyesinin ev sahipliğinde iki gün sürecek toplantının açılışı, ilçedeki bir otelde gerçekleştirildi.

Ordu Vali Yardımcısı Ekrem Ballı, burada yaptığı konuşmada, Tarihi Kentler Birliğinin önemli bir misyonu olduğunu söyledi.

Yapılan çalışmalarla tarihi kentlerin daha çok korunarak gün yüzüne çıkartılması gerektiğini anlatan Ballı, şöyle konuştu:

"Belediyelerimizin tarih ve tarihi kentlere sahip çıkması çok önemli. Sivil toplum kuruluşları eskiden bu işlevi yerine getirmeye çalışırlardı. Ancak aynı zamanda uygulamayı yapmakta olan belediyelerimizin de bu işi sahiplenmeleri son derece önemli, yaşamsal bir konudur. İnşallah bu güzel hizmetleriniz bundan sonra da artarak devam eder. Tarihi kentlerimizi daha çok korur, daha çok gün yüzüne çıkartır ve ülkemizin, şehirlerimizin tarihi özelliklerini turistik özellikleri ile birleştiririz."

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar da turizmin yeni gözdesinin artık kum, güneş ve deniz olmadığını, farklı farklı konseptlerin arandığını belirtti.