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Tarihi Kentler Birliği Ünye Bölge Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2018 00:57 | Son Güncelleme

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Nihat Çiftçi: - "Tarihi Kentler Birliği ve ÇEKÜL Vakfımızın çalışmaları şehirlerimizi kıymetli hale getirdi. Gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında turizm anlamında yeni yerler ve tarihimizin bıraktığı pırlanta şehirlerimiz keşfedilmeye başlandı"

Ordu'nun Ünye ilçesinde, Tarihi Kentler Birliği Ünye Bölge Toplantısı düzenlendi.

Ünye Belediyesinin ev sahipliğinde iki gün sürecek toplantının açılışı, ilçedeki bir otelde gerçekleştirildi.

Ordu Vali Yardımcısı Ekrem Ballı, burada yaptığı konuşmada, Tarihi Kentler Birliğinin önemli bir misyonu olduğunu söyledi.

Yapılan çalışmalarla tarihi kentlerin daha çok korunarak gün yüzüne çıkartılması gerektiğini anlatan Ballı, şöyle konuştu:

"Belediyelerimizin tarih ve tarihi kentlere sahip çıkması çok önemli. Sivil toplum kuruluşları eskiden bu işlevi yerine getirmeye çalışırlardı. Ancak aynı zamanda uygulamayı yapmakta olan belediyelerimizin de bu işi sahiplenmeleri son derece önemli, yaşamsal bir konudur. İnşallah bu güzel hizmetleriniz bundan sonra da artarak devam eder. Tarihi kentlerimizi daha çok korur, daha çok gün yüzüne çıkartır ve ülkemizin, şehirlerimizin tarihi özelliklerini turistik özellikleri ile birleştiririz."

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar da turizmin yeni gözdesinin artık kum, güneş ve deniz olmadığını, farklı farklı konseptlerin arandığını belirtti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Tarihi Kentler Birliği Başkanı Nihat Çiftçi, şehirleri değerli kılanın, tarihi miraslar olduğuna işaret etti.

Türkiye’nin her yerinin güzel olduğunu ifade eden Çiftçi, "Bu mirası gelecek nesillere taşıyacağız. Çünkü şehirlerimizi değerli kılan aslında bu mirastır. Tarihi Kentler Birliği ve ÇEKÜL Vakfımızın çalışmaları şehirlerimizi kıymetli hale getirdi. Gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında turizm anlamında yeni yerler ve tarihimizin bıraktığı pırlanta şehirlerimiz keşfedilmeye başlandı" dedi.

Konuşmaların ardından Tarihi Kentler Birliği kuruluşunun 18. yılı dolayısıyla pasta kesildi, yemek ikram edildi.

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