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Tatilciler dönüş yolunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 02:24 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında geçiren vatandaşların eve dönüş yolculuğu nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli bölümünde, zaman zaman trafik yoğunluğu oluşuyor

KOCAELİ (AA) - Ramazan Bayramı'nın ikinci gününden itibaren İstanbul'a dönen tatilciler sebebiyle Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli bölümünde zaman zaman trafik yoğunluğu oluşuyor.

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü İzmit kesiminde, Gültepe rampası, Kartepe ve Çayırova mevkisinde yolun iki şeride düştüğü bölgelerde akşam saatlerinde başlayan araç yoğunluğu devam ediyor. Yoğunluk zaman zaman Alikahya mevkisi ve Kandıra gişelere kadar uzanıyor.

Arızalanan araçlar ve maddi hasarlı kazalardan dolayı da trafiğin yer yer durma noktasına geldiği görüldü.

Otoyolun Ankara yönü, Osmangazi Köprüsü ve Eskihisar Feribot İskelesi'nde ise ulaşım normal olarak seyrediyor.

Öte yandan D-100, D-130 ile D-605 karayollarında ise yoğunluk olmasına rağmen trafik normal akışında devam ediyor.

Trafik yoğunluğunun ilerleyen saatlerde artması beklenirken Kocaeli Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de yol kontrollerini aralıksız sürdürerek sürücüleri uyarıyor.

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Anadolu Otoyolu Kocaeli Ramazan Bayramı tatilciler trafik yoğunluk

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