TEKİRDAĞ (AA) - Farklı şehirlerden Tekirdağ'a gelen ve ekmek teknelerinde yıllarını geçiren balıkçı babalar, "Babalar Günü"nde çocuklarından ayrı kalmanın hüznüyle ağ mesailerine devam ediyor.
Ekmek teknelerinde yıllarını geçiren, mesleklerinin tüm zorluklarına rağmen denizden ve gemilerden vazgeçmeyen tayfalar, "Vira bismillah" diyerek çıktıkları Marmara Denizi'nde çalışarak elde ettikleri gelirle ailelerinin geçimini sağlıyor.
Mesleklerinden dolayı yılda birkaç kez evlerine ve ailesinin yanına gidebilen babalar, çocuklarından ayrı kalmanın sona ereceği günün hayalini kuruyor.
Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marmara Denizi'nde balık avlamak için Türkiye'nin farklı yörelerinden tayfanın geldiğini söyledi.
Pehlivanoğlu, bu özel günden tayfaların ailelerinden, çocuklarından ayrı olduğunu belirterek, "Balıkçı arkadaşlarımız sezonun başlamasıyla ailelerinden ayrılarak gurbete çıkıyor. Neredeyse ailelerini yılda üç dört kere görebiliyor. Bugün de babalar günü ama arkadaşlar çocuklarından ayrı olması nedeniyle bugün biraz buruk geçiyor onlar için." dedi.
- "Çocuklarımızdan ayrı olduğumuz için hüzünlüyüz"
Tayfalardan Cemil Duran, ailesinin geçimi için 20 yıldır gemilerde olduğunu aktardı.
Duran, yıllardır farklı limanlarda ekmek parası için çalıştığını ifade ederek, "Balık sezonun açılmasıyla evimizden ayrıldık o günden beri hala gurbetteyiz. Bugün çocuklarımızdan ayrı bir babalar günü geçirdiğimiz için biraz hüzünlüyüz. Ama ekmek kavgası için çalışmak zorundayız. İnşallah 5 gün sonra işimiz bitecek ve ailemize kavuşacağız." diye konuştu.
Tayfalardan 2 çocuk babası Hüseyin Önder ise Ordu'dan geldiğini dile getirerek, "Ailemize hasret çalışmaya devam ediyoruz. Gurbetciliğe alıştık sayılır. Bugün çocuklarımızdan ayrıyız ama az kaldı inşallah ailemize kavuşacağız. Çocuklarımıza kavuşmak hayaliyle çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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