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"Tek endişe duydukları şey var, Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar seçilmesi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 15:41 | Son Güncelleme

Hak-İş Genel Başkanı Arslan: - " (24 Haziran'da yapılması planlanan seçimler) Tek endişe duydukları şey var, Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar seçilmesi. Başka endişeleri yok. Dolayısıyla ihanet devam ediyor"

SİVAS (AA) - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 24 Haziran'da yapılması planlanan seçimlerle ilgili, "Tek endişe duydukları şey var, Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar seçilmesi. Başka endişeleri yok. Dolayısıyla ihanet devam ediyor." dedi.

Arslan, Hizmet-İş Sendikası Sivas Şubesi'nin bir otelde düzenlenen 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Hak-İş Konfederasyonunun, kuruluş amaçlarını ve çalışmalarını anlattı.

Arslan, "Türkiye'nin en büyük işçi konfederasyonlarından birisiyiz. Bizi farklı kılan en önemli özelliğimiz bu toprakların bir yerli ve milli örgütü olmamızdır. Bu temel farklılığımızı da aynı zamanda hizmetlerimizle sendikal mücadeleye kattığımız yeniliklerle de güçlendirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Arslan, 24 Haziran'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimine de değinerek, "Emperyalist Amerika'nın sözcüsü olmak üzere sıraya girenler, 'Endişeliyiz, Türkiye'de olağanüstü hal varken seçimlere gidiliyor, seçimler adil olmayabilir.' diyor. Tek endişe duydukları şey var, Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar seçilmesi. Başka endişeleri yok. Dolayısıyla ihanet devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de yaşanan 15 Temmuz'u unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını vurgulayan Arslan, "Bu ihanet örgütü hala ülke içinde ve dışında ihanetlerine devam ediyor ve büyük bir kampanyayla devam ediyor. O yüzden bunlara karşı dikkat edeceğiz. Demokrasimize, özgürlüklerimize, irademize, ülkemizin bekasına yönelik kim eğer bu konuda bir şey yapıyorsa karşısındayız." şeklinde konuştu.

Arslan, taşeron işçilere kadro sağlanmasına da değinerek, bu konuda eksiklikler olduğunu ve bunların telafi edilmeye çalışıldığını söyledi.

Toplantıya, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti Sivas İl Başkanı Ziya Şahin, sendika başkanları ve işçiler katıldı.

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