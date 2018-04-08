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Tekirdağ'daki cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 17:31 | Son Güncelleme

Tekirdağ'daki cinayet

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 2 üvey oğlu ile eşini öldürdüğü iddia edilen şüphelinin, cinayetleri itiraf ettiği öğrenildi.

Marmaraereğlisi ilçesi Dallas mevkisinde gözaltına alınan Hayati B'nin, Yeniçiftlik Jandarma Karakolu'ndaki sorgusu sürüyor.

Şüphelinin, burada verdiği ifadede, olay günü eşiyle tartışma yaşadığını ve tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi sonucu cinayetleri işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

Önceki gün, ilçeye bağlı Yeniçiftlik Mahallesi Karanfil Sokak'taki, Hayati B'ye ait evden bağrışlar yükselmesi üzerine komşular durumu jandarmaya bildirmişti. Jandarma ekipleri eve geldiklerinde Güzel B. ile kadının ilk evliliğinden olan çocukları Arda E. (8) ve Erdinç E'nin (6) cesediyle karşılaşmıştı.

Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Güzel B. ile çocuklarının sopa veya benzeri sert cisimle öldürüldüğü tespit edilmişti. Olayın ardından, 16 yaşındaki üvey kızı M.E'yi yanına alarak kaçtığı öne sürülen şüpheli Hayati B'nin yakalanması için çalışma başlatılmış, bugün bulunduğu otomobil Marmaraereğlisi ilçesi Dallas mevkisinde durdurulan şüpheli gözaltına alınarak Yeniçiftlik Jandarma Karakolu'na götürülmüştü.

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cinayet güncelleme marmaraereğlisi

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