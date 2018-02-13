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Teklifini reddedince kalbinden vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2018 20:38 | Son Güncelleme

Barışma teklifini reddeden eski eşini kalbinden vurdu, sonra intihar girişiminde bulundu. Kalbinden vuruladın kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Teklifini reddedince kalbinden vurdu

Adana'da eski eşine "Sevgililer Günü’ne barışmış olarak girelim" dedikten sonra ret cevabını alan şahıs, sokak ortasında kadını kalbinden vurduktan sonra kendi kalbine sıkarak intihar girişiminde bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre yıllar önce evlenen Mahmut Demirci ile Zühal Kırlangıç (47) anlaşamayarak boşandı. Ancak Demirci bir türlü eşinin peşini bırakmadı. Demirci sürekli Kırlangıç'ı arayarak onu çok sevdiğini birleşmek istediğini söyledi. Ancak buna rağmen Kırlangıç her defasında eski eşini reddetti. Bugün de Kırlangıç'ı takip ederek Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı’nda yakalayan Demirci onun yanına gelerek barışmak istediğini kendisini çok sevdiğini söyledi. Genç kadın eski eşinin bu teklifini kabul etmedi. Bunun üzerine Demirci "Yarın Sevgililer Günü bugüne barışmış olarak girelim" dedi. Ancak buna rağmen kadın teklifi kabul etmeyince zanlı yanında getirdiği pompalı tüfeği çıkartıp önce eski eşinin kalbine sonrada kendi kalbine sıktı. Olayı gören vatandaşlar hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen iki ambulansla kadın ve erkek hastanelere kaldırıldı. Polis ise olayla ilgili çalışma başlattı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
adana cinayet

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