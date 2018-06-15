KOCAELİ (AA) - Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Milletvekili seçiminde farklı, cumhurbaşkanlığı seçiminde farklı tercih yapmayı arzu edenlere diyoruz ki, gelin hem milletvekilliği seçiminde hem de cumhurbaşkanlığı seçiminde tercihlerinizi aynı yönde kullanın. Meclis'te öyle bir yapı oluşturalım ki, muhalefetin şu eskiye dönüş, 16 Nisan'ın öncesine dönüş hayallerini tamamen suya düşürelim." dedi. AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı tarafından, parti binası önünde gerçekleştirilen bayramlaşma programına katılan Işık, burada yaptığı konuşmada, milletin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı. Dün Suruç'ta meydana gelen terör hadisesinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Işık, bu cüreti gösterenlerin en ağır cezayı alması konusunda yargının gereğini yapacağına inandığını vurguladı. Bu alanda 33. bayramlaşmayı yaptıklarını belirten Işık, "Allah, nice bayramları milletimize hizmet etme bahtiyarlığına erişmiş şekilde kutlamayı nasip etsin. AK Parti Kocaeli teşkilatları olarak 14. defa sandığa gidiyoruz. Allah'a hamdolsun, hiçbir seçimde mahcup olmadık. Hiçbir seçimde boynumuz eğilmedi, Kocaeli halkı bize hiçbir seçimde desteğini esirgemedi. Kocaeli, Türkiye'nin en dinamik şehirlerinin başında geliyor. Tüm Kocaeli halkımıza teşekkür borcumuz var." şeklinde konuştu.

- "Muhalefetin 16 Nisan'ın öncesine dönüş hayallerini suya düşürelim" Işık, 24 Haziran'da, 16 Nisan'da halkın desteğiyle resmiyet bulan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin uygulamaya geçeceği, fiilen uygulanacağı ilk seçimin yapılacağını belirtti. Bu seçimin son derece önemli olduğuna değinen Işık, şöyle devam etti: "Bu sistemin doğru kurgulanması ve iyi bir başlangıç yapması için 24 Haziran'da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk turda güçlü bir oyla seçilmesi bizim açımızdan çok önemli ama yeterli değil. Yeterli olan nedir? Bu sistemin hayata geçmesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, Cumhurbaşkanımıza destek olacak bir çoğunlukla oluşması. Onun için, milletvekili seçiminde farklı, cumhurbaşkanlığı seçiminde farklı tercih yapmayı arzu edenlere diyoruz ki, gelin hem milletvekilliği seçiminde hem de cumhurbaşkanlığı seçiminde tercihlerinizi aynı yönde kullanın. Meclis'te öyle bir yapı oluşturalım ki, muhalefetin şu eskiye dönüş, 16 Nisan'ın öncesine dönüş hayallerini tamamen suya düşürelim."

Işık, demokrasilerde bir oy bile farkla olsa halkın kabul ettiğinin tartışılamayacağını vurgulayarak, "Eğer siz demokrasiye inanıyorsanız halk ne karar verdiyse o kararın gereğinin üzerinde çalışırsınız. muhalefetin yapması gereken 16 Nisan öncesine dönüş değil, aksine parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçişte en iyiyi, en doğruyu, en uygunu ortaya koymaktır. Eğer bunu yaparsanız halk size itibar eder. Halk yanlış yaptı, biz bunu toplanıp düzelteceğiz anlayışıyla hareket ederseniz sandıkta her zaman olduğu gibi bir kez daha hayal kırıklığına uğrarsınız." şeklinde konuştu. 24 Haziran'da muhalefetin bir kez daha hayal kırıklığına uğrayacağına inandığını söyleyen Işık, muhalefetin millet iradesine saygı duymadığını, saygısızlık yaptığını ifade etti. Işık, bu muhalefet karşısında hem cumhurbaşkanlığında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü bir destek alması hem de milletvekili sayısı olarak Meclis'te AK Parti'nin tek başına 300'ün üzerinde bir milletvekili çıkarması için gece-gündüz çalıştıklarını kaydetti.