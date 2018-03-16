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'Titan Kenan'dan Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın için şaşırtan sözler

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 14:09 | Son Güncelleme

16 bin kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 10 yıl cezaevinde yatan ve kamuoyunda 'Titan Kenan' olaral tanınan 'Titan Saadet Zinciri'nin kurucusu Kenan Şeranoğlu, Türkiye'de haftalardır konuşulan KKTC merkezli 'Çiftlikbank' ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bu arada Konyalı Belediye Başkanı Mehmet Aydın için "Bizi de kandırdı Tosuncuk" yorumunu yaptı.

'Titan Kenan'dan Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın için şaşırtan sözler

Kenan Şeranoğlu, yüksek kar getirisi vaadiyle 80 bine yakın kişiden 511 milyon lira para toplayıp sırra kadem basan Çiftlikbank CEO'su Mehmet Aydın için, "Ben bile böylesini görmedim. Vallahi çıldıracağım ya" yorumunu yaptı.

Nedenini bilmeden dolandırıcılık suçundan 10 yıl hapis yattığını belirten Şeranoğlu, "Bu insanlar tokatlıyor, dolandırıyor, kandırıyor ve hepsi krallar gibi kaçıp gidiyor. Çok enterasan, çok acı bir şey. Ben böyle üç kağıtları bilmiyordum. Bugün öğrendim ki, böyle üç kağıt yapmak lazımmış Türkiye'de. Allah aşkına insanlar dikkatli olsunlar, böyle şeylere kanmasınlar" dedi.

'TİTAN 120 YIL GİDERDİ'

Kenan Şeranoğlu, "Ben günah keçisi olarak kesildim. Hiç kimsenin 1 gram suyunu içmedim. Ben hayatımda hiç kimseyi dolandırmadım ama nedenini bile bilmeden 10 sene hapis yattım. 12 yıl Almanya'da yaptım ben bu işi. Geldim, Türkiye'ye dolandırıcı oldum. İnsanın aklı ermiyor. Birisi çıksın desin, benim Titan'dan 1000 mark alacağım vardı, bana 999 mark, 9 kuruş eksik aldım desin, 10 yıl daha yatarım. Bu kadar büyük konuşuyorum. Beni durup dururken hapse atmasalardı, Titan 120 yıl giderdi" dedi.

ÇİFTLİKBANK NEDİR?

200 bin lira yatırana aylık 50 bin lira kazanç vaadiyle sanal çiftlik hayvanları satan KKTC merkezli Çiftlik Bank, aslında internet üzerinden oynanan sanal bir oyun. Kişiler siteye üye olduktan sonra sanal tarım yatırımları gerçekleştiriyor. Oyuncular yatırdıkları paralarla sanal tavuk, inek veya keçi sahibi oluyor.

BELEDİYE BAŞKANI AKBUĞA: BİZİ DE KANDIRDI TOSUNCUK

Çiftlik Bank sisteminin çökmesinin en çok zarar verdiği yerlerden biri de Konya'nın Tuzlukçu ilçesi oldu. 7 bin kişinin yaşadığı ilçenin Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa, "5 ay önce bize geldiler. 700 milyon liralık yatırım yapacaklarını söylediler. Hepimizde büyük bir burukluk var. Şimdi de Uruguay'a kaçtığını duyuyoruz. Tosuncuk (Mehmet Aydın) bizi de kandırdı, tüm Türkiye'yi de kandırdı" dedi.

Yeni Asır

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Çiftlik Bank Mehmet Aydın titan kenan

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
kandırılanlar akp li kandıran akp li ne olacak bu akp lilerin hali :-)
kanmayın dangalaklar
Titan Kenan bile dehşete düşmüş vay çikoya bak ya
sizi kandırmayanmı kaldı??
Damdan düştü kurbağa incitti bacağını tosuncuklar geldi yaladı incinmiş bacağını
bu ülkede cumhubaşkanını herkes kandırıyor seni kandırmışsa çokmu
Halinize şükredin. Paranız varmış ta dolandırılmışsınız ya birde paranız olamasaydı.
Allah aşkına bunlara para kaptıranların kananların memleketlerinin listesi çıkarılsın.Bu ülkeyi kimlerin yönettiği,içinde olduğumuz bu sancılı dönemin mimarlarının kim olduğu apaçık ortaya çıkar.Çıkarları söz konusu olduğunda her türlü hokkabızlığı mübah sayan bir güruh toplulukla karşı karşıyayız.Sayısal fazlalıkları bu ülkenin haysiyetiyle onuruyla yaşayan insanlarının yaşam haklarnı elinden alıyor.Birde üstüne üstlük yandaşları olmayanları hainlikle suçlayacak kadar alçalıyorlar.
bu güne kadar millet takır takır parasını günlük olarak alıyordu ortada dolandırılan falan yoktu ne oldu da birden dolandırıcı oldu bunlar?
Bu oğlanı kullanmışlardır kesin ödül olarakta abd ye almışlardır bu kadar basit
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