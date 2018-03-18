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Tiyatro bileti için gece yarısı kuyruğa girdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2018 06:02 | Son Güncelleme

Adana'da, Sabancı Vakfının, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları iş birliğiyle düzenlediği 20. Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali'ndeki oyunları izlemek isteyenler, bilet bulabilmek için gece yarısı kuyruğa girdi - Tiyatrosever Alfındık: - "Burada en azından sanatı anlıyoruz. Sanatı yalnız bırakmamayı düşünüyoruz. Çünkü sanat oldukça insanlık var oluyor. Çok keyifli bir sıra"

Adana'da, Sabancı Vakfının, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları iş birliğiyle düzenlediği 20. Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali'ndeki oyunları izlemek isteyenler, bilet bulabilmek için gece yarısı kuyruğa girdi.

Adanalı tiyatroseverler, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde başlayacak 20. Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali'nde gösterilecek oyunlar için gece yarısı bilet satış noktalarına geldi.

Kayalıbağ Mahallesi'ndeki Hacı Sabancı Kültür Merkezi ile Reşatbey Mahallesi'ndeki Adana Devlet Tiyatrosu bilet satış noktasına gelen tiyatroseverler, karışıklık yaşanmaması için oluşturulan listelere isimlerini yazdırdı.

Havanın soğuk olması nedeniyle vatandaşların bir kısmı araçlarında, bir kısmı kitap okuyarak, bazıları ise gişe önünde sohbet ederek bilet satışının yapılmasını bekledi.

-"Sanatı yalnız bırakmamayı düşünüyoruz"

Tiyatrosever Hüseyin Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akşam 20.00'den bu yana bilet sırasında beklediğini söyledi.

Yaklaşık 60 kişinin şimdiden sırada olduğunu ve karışıklık olmaması için liste oluşturduklarını belirten Şen, "Sabah saatlerinde sayı 500'ü buluyor. Ben akşam 8'den bu yana buradayım ama bazı arkadaşlar öğleden beri sırada bekliyorlar. Hava soğuk olduğu için arabalarında bekliyorlar." dedi.

Sıranın gelmesini aracında bekleyen Orhan Alfındık ise festival için geldiğini ve heyecanlı olduğunu belirtti.

Fenerbahçe-Galatasaray maçının ardından bilet almak için Hacı Sabancı Kültür Merkezi'nde sıraya girdiğini belirten Alfındık, "İsmimi sıraya yazdırdım. Suyumuzu, kolamızı aldık geldik. Burada en azından sanatı anlıyoruz. Sanatı yalnız bırakmamayı düşünüyoruz. Çünkü sanat oldukça insanlık var oluyor. Çok keyifli bir sıra. Geldiğimde 40 kişi vardı. Uyanık kalmam gerekiyor. Derbiden sonra burada heyecanla bekliyoruz. "diye konuştu.

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20. Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali adana kuyruk

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