HABER

Toros Üniversitesi’nde “2019’a Giderken Yerel Yönetimler” paneli

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2018 11:50 | Son Güncelleme

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın, 2019 yerel seçimlerinin önemli olduğunu belirterek, "Türkiye’de şimdiye kadar hemen hemen hep yerel yönetimleri merkezi yönetim seçim sonuçları belirlemiştir.

Toros Üniversitesi’nde “2019’a Giderken Yerel Yönetimler” paneli

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın, 2019 yerel seçimlerinin önemli olduğunu belirterek, "Türkiye’de şimdiye kadar hemen hemen hep yerel yönetimleri merkezi yönetim seçim sonuçları belirlemiştir. Eğer sırada bir değişiklik yapılmayacaksa merkezi yönetimin seçim sonuçlarının yani cumhurbaşkanlığı seçiminin ben bu kez 2019 yılında yerel yönetimler tarafından belirleneceğini iddia ediyorum” dedi.
Toros Üniversitesi Kentleşme ve Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi (KEYAM), “2019’a Giderken Yerel Yönetimler” konulu panel düzenledi. Toros Üniversitesi Bahçelievler Kampüsü’ndeki panel, Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Korkmazyürek, Toros Üniversitesi KEYAM Müdürü Prof. Dr. Ahmet Özer, Toros Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Özveren, Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kerim Tufan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Panelin açılışında konuşan KEYAM Müdürü Ahmet Özer, yerel yönetimlerin öneminin her geçen gün arttığını vurgulayarak, "Nüfusumuzun yüzde 88’inin belediyelerde yaşadığı dile getirilmiştir. Yanılmıyorsam geri kalan 51 ilimizin büyükşehir olma planı var. Böyle olursa nüfusumuzun yüzde yüzü belediyelerde yaşamış olacak. Bu bile tek başına belediyelerimizin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Belediyeler, belediye başkanları isterlerse sosyal, kentsel altyapı yatırımlarını hem alt yapıda hem de üst yapıda yapmak suretiyle bu eksiği giderebilir" diye konuştu.
Panelde konuşan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın, kendi dönemindeki belediyecilik uygulamalarından, saydam ve katılımcı belediyecilik kavramlarından bahsetti. Saydam ve katılımcı sözcüklerini 1989 yılında çok fazla kullanmadıklarını kaydeden Karayalçın, "Her iki kavram da 1989 yılında yeterince değerlendirilmiş değildi. 2019 yılında yeni bir seçime giderken saydam belediyecilik ve katılımcı belediyecilik anlayışının hala en temel konu, kavram olduğunu düşünüyorum. Belediye başkanları hizmet götürürken ayrım yapamazlar yapmamalılar. Ama şimdi yeni bir durum var. Eskiden belediyecilik yol, su, elektrik, asfaltlama, kanalizasyon hizmetleri ile sınırlıydı. Şimdi bütün şehir modeli ile alan genişledi. Artık dağ köylerinde, artık orman köylerinde, ovalarda, yaylalarda, vadilerde büyükşehir statüsünde olan Türkiye’nin 81 ilin 30 ilinde oralarda yaşayan insanlarımızın tüm gereksinimlerini karşılamak zorundadır belediyelerimiz. Yani asfalttan kanalizasyondan metrodan çıktık artık tarım yatırımlarına kaydı. Yasa da bunu söylüyor zaten. Büyükşehir belediyesi sulama yatırımları yapabilir, yapmalıdır yapmak zorundandır bana göre. Büyükşehir belediyesi sanayi sektöründe, turizmde tanıtım alanında yatırımlar yapmalıdır” ifadelerini kullandı.
2019 yerel seçimlerin çok önemli olduğunun altını çizen Karayalçın, "Türkiye’de şimdiye kadar hemen hemen hep yerel yönetimleri merkezi yönetim seçim sonuçları belirlemiştir. Eğer sırada bir değişiklik yapılmayacaksa merkezi yönetimin seçim sonuçlarının yani cumhurbaşkanlığı seçiminin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçiminin ben bu kez 2019 yılında yerel yönetimler tarafından belirleneceğini iddia ediyorum" şeklinde konuştu.
Karayalçın’ın ardından diğer panelistlerde yerel yönetimlere dahil görüşlerini paylaştı. Konuşmaların ardından panelistler, soruları yanıtladı.

Toros Üniversitesi’nde “2019’a Giderken Yerel Yönetimler” paneli

Toros Üniversitesi’nde “2019’a Giderken Yerel Yönetimler” paneli

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018'de sakatlanan Hakan Hatipoğlu için karar verildi! Hakan Survivor'a devam edecek mi? Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor 2018'de sakatlanan Hakan Hatipoğlu için karar verildi! Hakan Survivor'a devam edecek mi? Acun Ilıcalı açıkladı

Asıl kış için tarih verildi! O günlere dikkat

Asıl kış için tarih verildi! O günlere dikkat

Motorine zam geliyor

Motorine zam geliyor

Erken seçim bombası patlayacak! Ahmet Hakan'dan olay yaratacak Abdullah Gül iddiası!

Erken seçim bombası patlayacak! Ahmet Hakan'dan olay yaratacak Abdullah Gül iddiası!

4 ay önce istifa eden Gökçek'in reklam afişleri dikkat çekiyor

4 ay önce istifa eden Gökçek'in reklam afişleri dikkat çekiyor

Reuters duyurdu! Esad, Halep'te YPG'nin elindeki kesimlerin kontrolünü ele geçirdi

Reuters duyurdu! Esad, Halep'te YPG'nin elindeki kesimlerin kontrolünü ele geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
GÜNCELLEME - TSK, Afrin'e ilerleyen terör örgütü konvoyunu vurdu

GÜNCELLEME - TSK, Afrin'e ilerleyen terör örgütü konvoyunu vurdu

Fen Bilimleri bursluluk sınavı ile öğrenci alıyor

Fen Bilimleri bursluluk sınavı ile öğrenci alıyor

Diyarbakır’da okullararası kort tenisi müsabakaları

Diyarbakır’da okullararası kort tenisi müsabakaları

Medeniyet değerlerimiz anlattıldı

Medeniyet değerlerimiz anlattıldı

Belediyeden vatandaşı ve kenti rahatlatan çalışmalar

Belediyeden vatandaşı ve kenti rahatlatan çalışmalar

Başdanışman Saadet Oruç, Kütahya’da konuştu

Başdanışman Saadet Oruç, Kütahya’da konuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.