Toros Üniversitesi’nde “2019’a Giderken Yerel Yönetimler” paneli

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın, 2019 yerel seçimlerinin önemli olduğunu belirterek, "Türkiye’de şimdiye kadar hemen hemen hep yerel yönetimleri merkezi yönetim seçim sonuçları belirlemiştir. Eğer sırada bir değişiklik yapılmayacaksa merkezi yönetimin seçim sonuçlarının yani cumhurbaşkanlığı seçiminin ben bu kez 2019 yılında yerel yönetimler tarafından belirleneceğini iddia ediyorum” dedi.

Toros Üniversitesi Kentleşme ve Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi (KEYAM), “2019’a Giderken Yerel Yönetimler” konulu panel düzenledi. Toros Üniversitesi Bahçelievler Kampüsü’ndeki panel, Toros Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Korkmazyürek, Toros Üniversitesi KEYAM Müdürü Prof. Dr. Ahmet Özer, Toros Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Özveren, Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Kerim Tufan, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Panelin açılışında konuşan KEYAM Müdürü Ahmet Özer, yerel yönetimlerin öneminin her geçen gün arttığını vurgulayarak, "Nüfusumuzun yüzde 88’inin belediyelerde yaşadığı dile getirilmiştir. Yanılmıyorsam geri kalan 51 ilimizin büyükşehir olma planı var. Böyle olursa nüfusumuzun yüzde yüzü belediyelerde yaşamış olacak. Bu bile tek başına belediyelerimizin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Belediyeler, belediye başkanları isterlerse sosyal, kentsel altyapı yatırımlarını hem alt yapıda hem de üst yapıda yapmak suretiyle bu eksiği giderebilir" diye konuştu.

Panelde konuşan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın, kendi dönemindeki belediyecilik uygulamalarından, saydam ve katılımcı belediyecilik kavramlarından bahsetti. Saydam ve katılımcı sözcüklerini 1989 yılında çok fazla kullanmadıklarını kaydeden Karayalçın, "Her iki kavram da 1989 yılında yeterince değerlendirilmiş değildi. 2019 yılında yeni bir seçime giderken saydam belediyecilik ve katılımcı belediyecilik anlayışının hala en temel konu, kavram olduğunu düşünüyorum. Belediye başkanları hizmet götürürken ayrım yapamazlar yapmamalılar. Ama şimdi yeni bir durum var. Eskiden belediyecilik yol, su, elektrik, asfaltlama, kanalizasyon hizmetleri ile sınırlıydı. Şimdi bütün şehir modeli ile alan genişledi. Artık dağ köylerinde, artık orman köylerinde, ovalarda, yaylalarda, vadilerde büyükşehir statüsünde olan Türkiye’nin 81 ilin 30 ilinde oralarda yaşayan insanlarımızın tüm gereksinimlerini karşılamak zorundadır belediyelerimiz. Yani asfalttan kanalizasyondan metrodan çıktık artık tarım yatırımlarına kaydı. Yasa da bunu söylüyor zaten. Büyükşehir belediyesi sulama yatırımları yapabilir, yapmalıdır yapmak zorundandır bana göre. Büyükşehir belediyesi sanayi sektöründe, turizmde tanıtım alanında yatırımlar yapmalıdır” ifadelerini kullandı.

2019 yerel seçimlerin çok önemli olduğunun altını çizen Karayalçın, "Türkiye’de şimdiye kadar hemen hemen hep yerel yönetimleri merkezi yönetim seçim sonuçları belirlemiştir. Eğer sırada bir değişiklik yapılmayacaksa merkezi yönetimin seçim sonuçlarının yani cumhurbaşkanlığı seçiminin ve Türkiye Büyük Millet Meclisi seçiminin ben bu kez 2019 yılında yerel yönetimler tarafından belirleneceğini iddia ediyorum" şeklinde konuştu.

Karayalçın’ın ardından diğer panelistlerde yerel yönetimlere dahil görüşlerini paylaştı. Konuşmaların ardından panelistler, soruları yanıtladı.