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Tortum Şelalesinde bahar yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 15:59 | Son Güncelleme

UNESCO'nun Dünya Mirası'na aday gösterilen, Türkiye'nin en büyük şelalesi Tortum Şelalesi, ilkbaharın gelmesiyle ziyaretçi akınına uğruyor

UNESCO'nun Dünya Mirası'na aday gösterilen, Türkiye'nin en büyük şelalesi Tortum Şelalesi'nde, ilkbaharın gelmesiyle güzel görüntüler ortaya çıktı.

Erzurum-Artvin karayolunun 110'uncu kilometresinde, 2016 yılında Türkiye'nin 11'inci sakin şehri seçilen Uzundere ilçesi sınırlarında bulunan şelale, 21 metre genişliğinde, 48 metre yükseklikten akıyor.

Balıklı köyü yakınlarında bulunan dağda 18'inci yüzyılda yaşanan heyelan sonucu oluşan Tortum Şelalesi, UNESCO'nun Dünya Mirası'na aday gösterilen Türkiye'nin en büyük şelalesi olma özelliğini taşıyor.

Aynı zamanda dünyanın en yüksek şelalelerinden olan bu tabiat harikası, yıl boyunca binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.

Kar yağışının 6 ay boyunca sürdüğü Erzurum'da, ilkbaharın gelmesi ve sıcak hava sebebiyle eriyen karın suları Tortum Şelale'sinin coşkulu akmasını sağladığı günlerde, canlanan doğayla birlikte muhteşem görünüme bürünerek ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

Yılın her mevsiminde manzarasıyla ziyaretçilerini etkileyen ve dökülen suyun zerrecikler halinde uçuşmasıyla sürekli gökkuşağına benzer görüntü oluşturduğu şelalede, bazı ziyaretçiler ise şelalenin alt kısmında bulunan küçük göletlerde ayaklarını suya sokarak mekanın keyfini çıkarıyor.

Ziyaretçilerden Emrah Korkutan AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep'ten Tortum Şelale'sini görmek için Erzurum'a geldiğini söyledi.

Tortum Şelalesi'nin çok güzel bir manzarası olduğunu belirten Korkutan, "Tortum Şelalesi, Türkiye'deki en yüksek şelale. Ülkemizde bilinen diğer şelaleleri geçin, burayı görmeye mutlaka gelin. Herkese tavsiye ediyorum. İlkbahar mevsiminin gelişi ve havanın güneşli olması çok güzel bir manzara oluşturuyor. Burası, ailece gelip piknik yapabileceğimiz güzel yer. On numara bir mekandır." dedi.

Özcan Alkan ise ailesi ve arkadaşlarıyla beraber geldiği Tortum Şelalesi'nde çok güzel bir gün geçirdiğini aktardı.

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Erzurum ilkbaharın gelmesiyle ziyaretçi akınına uğruyor Tortum Şelalesi UNESCO

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