Tortum Şelalesinde bahar yoğunluğu

Yılın her mevsiminde manzarasıyla ziyaretçilerini etkileyen ve dökülen suyun zerrecikler halinde uçuşmasıyla sürekli gökkuşağına benzer görüntü oluşturduğu şelalede, bazı ziyaretçiler ise şelalenin alt kısmında bulunan küçük göletlerde ayaklarını suya sokarak mekanın keyfini çıkarıyor.

Aynı zamanda dünyanın en yüksek şelalelerinden olan bu tabiat harikası, yıl boyunca binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.

Ziyaretçilerden Emrah Korkutan AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep'ten Tortum Şelale'sini görmek için Erzurum'a geldiğini söyledi.

Tortum Şelalesi'nin çok güzel bir manzarası olduğunu belirten Korkutan, "Tortum Şelalesi, Türkiye'deki en yüksek şelale. Ülkemizde bilinen diğer şelaleleri geçin, burayı görmeye mutlaka gelin. Herkese tavsiye ediyorum. İlkbahar mevsiminin gelişi ve havanın güneşli olması çok güzel bir manzara oluşturuyor. Burası, ailece gelip piknik yapabileceğimiz güzel yer. On numara bir mekandır." dedi.

Özcan Alkan ise ailesi ve arkadaşlarıyla beraber geldiği Tortum Şelalesi'nde çok güzel bir gün geçirdiğini aktardı.