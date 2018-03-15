Trabzon'da kültür sanat

Dekoru Seyhan Kırca, kostümleri Gül Emre, ışık tasarımı Mehmet Yaşayan, müziği Nedim Yıldız'a ait oyunda, yaşamın ağır yükü altında ezilen bir kadın ve bir erkeğin parktaki tuhaf karşılaşmaları, yabancılaşmanın yarattığı umutsuzluk ve ruh çölleşmesinin içinde bocalayan insanların trajikomik aşk arayışları anlatılıyor.

Kukla tasarımı ve uygulaması Ayten Öğütcü tarafından yapılan oyunda, Selin Poyraz, Ahmet Uzuner, Mahir Elvan, Gürkan Erarslan, Elvan Tibukoğlu, Bilal Hüseyinoğlu, İsmet Yanıkoğlu, Merve Soyalp, Aykut Güner, Dilek Albayrak, Kader Sarı ve Vural Özcelep rol alıyor.

Eserde, efsanevi korsan kaptan Flint'in sakladığı define haritasını bulan Jim Hawkins ve haritayı ele geçirmek için onun peşine düşen uzun John Silver ve kaptan Flint'in eski tayfalarının hikayesi anlatılıyor.

Oyun, 18-19-20 ve 21 Mart'ta saat 11.00 ve 13.00'da Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde gösterilecek.

- Konser

Pinhani, Trabzon'da vereceği konserle sevenleriyle bir araya gelecek. Konser, bugün saat 20.00'de Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

- "Canım Kardeşim Müzikali"

Trabzon'da "Canım Kardeşim 2" müzikali çocuklar için sahnelenecek. Gösteri, 18 Mart Pazar günü saat 18.00'de Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde küçük izleyicileriyle buluşturulacak.